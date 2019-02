Da Catania arriva "Vulcan Fury", l'auto ibrida che fa 300 km con un litro di benzina

É stata presentata questa mattina alla Cittadella universitaria di Catania "Vulcan-Fury", il prototipo di auto ibrida realizzato dal team etneo “Eco Hybrid Katane”, composto da trenta studenti dei dipartimenti di Ingegneria dell’Università di Catania.

La particolarità di questa vettura a trazione interamente elettrica si deve all'innovativo sistema di alimentazione detto “Ibrido Serie”, che trasforma l'energia meccanica di un motore a combustione interna in elettricità immagazzinata in super condensatori. Si tratta di un'idea che se sviluppata potrebbe contribuire a rivoluzionare la mobilità urbana. La monoposto catanese è in grado di raggiungere una velocità massima di 62 chilometri all’ora e con un solo litro di benzina ha un'autonomia compresa tra i 100 e i 300 chilometri.

A conferma della bontà del progetto, nel mese di luglio il prototipo parteciperà all'edizione 2019 della “Shell EcoMarathon Europe”, manifestazione internazionale in programma al Queen Elizabeth Park di Londra a cui prenderanno parte 300 squadre “universitarie” provenienti da tutto il mondo, con veicoli a basso consumo di combustibile fossile, la cui sfida è dimostrare quanto si possa andare lontano con un litro di carburante tradizionale.