Yes.Energy: ricarichi l'auto elettrica e l'assistenza legale è gratis

Per tutto il 2018, gli automobilisti che ricaricheranno l’auto tramite l’app Yes.Energy potranno usufruire di assistenza legale fino a 3 giorni dopo. L’iniziativa è della start up milanese, che si occupa della commercializzazione di stazioni per la ricarica di auto elettriche e della DAS, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale. Entrambe si attiveranno con annesso pagamento di spese legali per eventuali opposizioni a sanzioni amministrative applicate ingiustamente al conducente, o a sinistri stradali, rimborsando le spese sostenute in aula.

Una politica che punta ovviamente ad incentivare l’uso dei punti di ricarica sotto il raggio d’azione dell’App: oggi sono 59, installati in numerose città italiane (Milano, Rimini, Chieti, Como, Roma, Piombino, Sanremo, Varese), ma entro la fine dell’anno sul territorio nazionale dovrebbero arrivare ad essere circa 600. In Europa già sono migliaia.

Come funziona

Il sistema in maniera gratuita permette in pochi secondi di trovare la colonnina più vicina anche senza aver bisogno di login password o dati personali. Con un semplice click invia i dati al navigatore per raggiungere la meta. Ovviamente è possibile l’attivazione e il pagamento presso i punti identificati con l’icona YESS direttamente dallo smartphone dove poi avviene la riconoscibilità. Infine, c’è la possibilità di inserire i charging point più usati in una lista “preferiti” e una funzione di alert (sms) per avvisare il conducente della disponibilità alla ricarica.

“Al centro della nostra attività di ricerca e sviluppo - commenta, Gianluca Mandotti, Amministratore Unico di Yess.Energy – abbiamo due protagonisti: l’utilizzatore finale e il gestore. Lo sviluppo di strumenti tecnologici, tra cui il Pannello di Controllo Web e la YessApp, ci permette di essere vicini ai nostri clienti con servizi unici come la tutela legale, rimborsi per carro attrezzi e recupero punti patente. Grazie a DAS infatti garantiremo un’innovazione tecnologica sostenibile con la sicurezza di un viaggio ancor più sereno e protetto”.

Infatti, nel caso di un’istanza per il dissequestro del veicolo o un ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente correlato a un incidente con vittime o feriti, o ancora, nel caso di decurtazione di punti patente a seguito di una o più infrazioni, DAS rimborserà i costi per frequentare un corso per il recupero dei punti.

“Rendere più sicura la mobilità degli italiani – spiega Roberto Grasso, amministratore e direttore generale di DAS – è da sempre uno dei nostri principali obiettivi. Le conseguenze di un incidente, anche banale, possono procurare notevoli disagi come la sospensione della patente, la decurtazione di punti o il sequestro del veicolo. Per questo motivo cerchiamo di offrire alla nostra clientela, e a quella dei nostri partner, la più ampia assistenza legale e peritale possibile, non solo in fase giudiziale, ma anche durante l’esecuzione di tutte le pratiche burocratiche che devono essere evase a seguito di un incidente. Grazie a questo accordo con Yess.Energy – conclude Grasso – puntiamo a rendere la circolazione stradale non solo più sicura, ma anche più sostenibile”.