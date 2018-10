Helmo Milano fornisce caschi al servizio di scooter sharing Zig-Zag

Helmo Milano è un’azienda giovane e dinamica, che ha subito trovato un posizionamento importante sul mercato, specializzandosi nella produzione di caschi categoria jet. I suoi prodotti si distinguono per la cura maniacale dei dettagli, gli standard funzionali ed estetici elevati, e un ottimo ritorno qualità/prezzo.

Helmo Milano è anche all’avanguardia nell’innovazione ed è attenta alle nuove iniziative di mobilità condivisa. In quest’ottica ha fornito i propri Vapensiero con visiera ad occhiale, alla società Zig Zag Scooter Sharing, attiva a Roma dal 2016 e a Milano dallo scorso aprile (in occasione del Fuori Salone). A Milano la flotta comprende cento Yamaha Tricity 125 a tre ruote.

Dopo aver fornito i caschi con calotta bianca e livrea personalizzata Zig Zag per il servizio di Roma, Helmo Milano ha consegnato altri 350 esemplari per gli utenti di Milano; questa volta di colore giallo, lo stesso degli scooter, che ricorda molto quello dei taxi di una volta. Gli utilizzatori del servizio Zig Zag trovano due caschi Helmo Milano a bordo dello scooter noleggiato, posizionati sotto la sella o nel bauletto, con i relativi sottocaschi igienici monouso.

Zig Zag, in aggiunta alla sua flotta di scooter tradizionali, ha presentato presso il Comune di Milano, un’ulteriore novità: la prima flotta elettrica di scooter operativa nel capoluogo lombardo. Ulteriori informazioni sul servizio sono disponibili sul sito: https://www.zigzagsharing.com

A parte questa nuova serie speciale realizzata per Zig Zag, al top della gamma Helmo Milano si posiziona saldamente l’innovativo FuoriRotta. Creato dal noto designer delle due ruote Rodolfo Frascoli, questo casco ha rivoluzionato il settore creando la categoria Full-Jet, che fonde le migliori qualità di un jet a quelle di un integrale. FuoriRotta è rivoluzionario per il design, quello di un vero jet, che con un gesto diventa confortevole come un integrale abbassando la mentoniera; per l’estrema calzabilità, grazie alla flessibilità dei guancioli; per la leggerezza straordinaria; per la freschezza della calotta interna “Hypercool” con ben 16 canali di aerazione; per la sicurezza del sistema Pinlock di serie. Quando è chiuso, FuoriRotta è dotato di un’ampia visiera trasparente (disponibile anche fumé) con Pinlock. Quando è aperto, con la visiera alzata, la mentoniera funge da frontino parasole. Grazie allo studio accurato dell’angolo di rotazione, si evita l’effetto “vela".

La collezione Helmo Milano è molto ricca, e oltre al FuoriRotta comprende altri modelli ben noti ai motociclisti come il Puro, l’EOS, il Pelledura o l’Audace, che rappresenta il ritorno del classico casco jet vintage in stile “Easy Rider. Diverse novità saranno a presentate in occasione di EICMA 2018.