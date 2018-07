Honda Clarity, ora anche elettrica plug-in

Honda Clarity FCX, fuel cell, mosso dal motore elettrico alimentato a idrogeno, in Italia poteva avere vita solo a Bolzano. Ma la storia a quanto pare cambierà: la nuova Honda Clarity Phev dà il via ad una famiglia di modelli elettrificati. Debutta oggi nelle concessionarie giapponesi, per arrivare poi negli altri mercati.

Batterie potenti

La Honda Clarity Phev monta batterie da 17 kWh, che permettono di fare 114 km a zero emissioni, secondo lo standard WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles) obbligatorio dal 2020.

La vettura oltre alla EV Drive, include la Hybrid Drive e la Engine Drive: modalità in cui il motore endotermico (il 1.5 benzina ciclo Atkinson, 184 cv, 315 nm) si alterna alla batteria o prende completamente il sopravvento quando magari è scarica.

Ricarica veloce

Il debutto in Giappone della Honda Clarity conterà sulle colonnine di ricarica veloce CHAdeMO, pronte a essere istallate in molte concessionarie Honda. La Clarity può inoltre essere collegata a device compatibili e fornire loro energia, per un massimo di 3 kW.

Ancora ansia da ricarica? Prima di rimanere a piedi si stima un percorso totale di 550 km tra autonomia della batteria e serbatoio. Prezzo al mondo 33.400 dollari. Honda rinnova così il suo impegno a sviluppare veicoli eco-compatibili: l'obiettivo è quello di ridurre a zero le emissioni di carbonio nel prossimo futuro.