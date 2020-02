Jump by Uber: biciclette personalizzate a Roma per San Valentino

Roma è la città dell’amore, San Valentino la giornata più romantica dell’anno e il rosso il colore della passione: nasce dalla combinazione di questi 3 elementi la nuova iniziativa di Jump by Uber dedicata a tutti coloro che in sé stessi trovano la propria dolce metà e a tutti gli innamorati.

Per questa occasione speciale, Jump veste i panni di Cupido e personalizza le sue iconiche biciclette con i nomi italiani più comuni. Gli utenti della piattaforma potranno quindi andare alla ricerca delle bici con il proprio nome o il nome dell’amato scritto sopra per una pedalata romantica sul lungo Tevere, sui colli romani, fra i prati di Villa Borghese.

L’iniziativa partirà il 14 febbraio e durerà fino al 14 marzo. Tutti gli utenti che troveranno la bicicletta con il proprio nome, o il nome del proprio valentino o valentina, potranno farsi una foto con la loro bicicletta e condividerla sui social con l’hashtag #jump4lovers e il tag @uber.

In più, durante questo periodo i nuovi utenti potranno accedere a speciali promozioni. Potranno controllare che il proprio nome sia fra quelli posizionati sulle bici attraverso l’app: basta digitare il codice JUMP + IL PROPRIO NOME per ricevere codici per promozioni a sorpresa! Se il nominativo non è presente potranno comunque utilizzare il codice MYPERFECTMATCH per 20 minuti di viaggio gratis.