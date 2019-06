KTM, tornano i weekend "Orange Juice": prima tappa a Beinette

Tornano gli Orange Juice Weekend di KTM. Il primo appuntamento per il 2019 è fissato per il fine settimana del 13 e 14 luglio, a Beinette (CN). Proprio qui, a pochi passi dal Parco Naturale delle Alpi Marittime, un “local” molto speciale, Nicola Dutto, farà da padrone di casa.

Nicola, il primo pilota paraplegico al mondo ad aver partecipato alla Dakar 2019 a bordo di una KTM 450 EXC opportunamente modificata, coadiuvato dallo staff della OAC (Offroad Adventure Crew) e dal dealer KTM Cabutti organizzerà due tipologie di tour, uno su strada e uno in fuoristrada e accompagnerà il gruppo di adventurieri alla scoperta dei segreti più nascosti di quella meravigliosa “terra di mezzo” che bacia il Piemonte la Liguria e la vicina Francia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Beinette, è riservato ai primi 50 clienti che si iscriveranno e sarà suddiviso su due giornate, sabato 13 e domenica 14 luglio. Nulla toglie che gli ospiti partecipino alla singola giornata, l’importante è presentarsi puntuali, con la moto in ordine e tanta voglia di divertirsi!

Ospiti di eccezione saranno il popolare giornalista Roberto Ungaro e un mito del fuoristrada, il grandissimo Giovanni Sala, pluricampione del mondo di Enduro e dakariano DOC. Il clou del weekend sarà sabato 13, quando lo chef stellato Massimo Camia per l’occasione preparerà una cena davvero speciale!

Orange Juice KTM 2019: il programma

sabato 13

-ore 9:00 accrediti, consegna welcome pack e briefing presso la Sala Olivetti - Beinette

-ore 10:30 partenza dei tour guidati (road e offroad)

-ore 13:00 pausa pranzo

-ore 14:30 prosieguo del tour e rientro a Beinette

-ore 17:30 in sella col Gio – consigli di guida in fuoristrada a cura di Giovanni Sala

-ore 20:00 cena a cura di Massimo Camia presso la Sala Olivetti - Beinette

domenica 14

-ore 9:00 accredito dei partecipanti della sola domenica e consegna welcome pack presso la Sala Olivetti – Beinette.

-ore 9:30 briefing della seconda giornata

-ore 10:00 partenza dei tour guidati

-ore 13:00 pausa pranzo

-al termine del pranzo, rientro a Beinette e…liberi tutti!



Per il tour in fuoristrada è consigliabile indossare abbigliamento tecnico adeguato.

KTM Orange Juice: costi di partecipazione:

Il costo dell'iscrizione è di 35 Euro, mentre il pacchetto che comprende pranzi e cene (sabato pranzo e cena e domenica solo pranzo): avrà un costo di 110 Euro. Per info e prenotazioni è sufficiente collegarsi a https://ktminfoservice.it/eventi/20/ktm-orange-juice-2019/info