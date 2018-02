Lancia Ypsilon, al passo con la moda

Lancia Ypsilon, con 2 milioni e 900 mila unità alle spalle, si rinnova ancora, questa volta per proporsi con dettagli pronti ad interpretare nuove tendenze, dalle metropoli alle passerelle. Oggi si propone in tre allestimenti distintivi: Elefantino Blu, Gold e Platinum. Serie speciali studiate nei particolari, che si vanno ad aggiungere a quelle 30 versioni con cui il marchio in oltre venti anni ha unito mondi diversi ma ad ogni modo unici.

Le versioni

L’Elefantino Blu ora diventa a tutti gli effetti una vettura trendy in grado di offrire un’immagine autentica. Si caratterizza da un look modaiolo e street style, riprendendo il manifesto newyorkese degli health goth, fenomeno nato nelle palestre tra i giovani sportivi e diffuso poi ovunque in sfumature "all black" tra materiali opachi e sintetici. L’Elefantino nel 2018 si ritrova a interpretare tutto ciò, con rivestimenti in tessuto intrecciato e inserti laterali a contrasto, gli stessi sulla plancia e sui pannelli porta, in grigio melange effetto seta. Di serie, climatizzatore manuale, sedile posteriore sdoppiato 50/50 e la radio integrata con comandi al volante, bluetooth e presa USB.

Diversa la versione Gold, concepita come espressione di comfort ed equilibrio. Fatta di ricercatezze, ma senza ostentazione, i designer di Lancia si sono ispirati alle passerelle, convogliando il ritorno dei metalli e il concetto del “well-being”. Una versione, dunque, dove trovare di serie radio UconnectTM con schermo touch da 5”, ma anche dettagli più confortevoli per il viaggio, come il volante e la cuffia del cambio in pelle, i appoggiatesta posteriori, gli specchietti retrovisori esterni con apertura elettrica, i sensori di parcheggio posteriori. Parecchi sono i dettagli distintivi come il terminale di scarico cromato, un nuovo manubrio impreziosito, non per ultimo, i sedili con tessuto dal colore naturale e oro, le maniglie delle portiere cromate.

Infine, la gamma si conclude con la Platinum, esempio di carattere e raffinatezza. Tanti i punti luce, dalla calandra agli specchietti retrovisori, fino alle maniglie delle portiere. Inoltre, all’esterno si distingue per una modanatura laterale specifica e per i cerchi da 15’’ di serie. All’interno per i rivestimenti in Alcantara con disegno geometrico in due alternative di colori, per i poggiatesta impreziositi dal logo ricamato. Anche qui, effetto seta al tatto per pannelli porta e plancia. Inclusi nel prezzo vetri privacy e climatizzatore automatico.

Motorizzazioni e prezzi

La nuova Ypsilon sarà disponibile in 4 motorizzazioni: 1.2 litri benzina 69 CV anche con doppia alimentazione benzina e GPL. A benzina e metano con il bicilindrico 0.9 TwinAir da 80 CV e con il 1.3 diesel Multijet 95CV. Il 10 e 11 febbraio il modello sarà in concessionaria ad un’offerta lancio di 9.500 euro con finanziamento Meno 1000. Inoltre per i fedeli del marchio ci sarà un bonus di 500 euro per gli optional.

Sono disponibili, infatti, diversi pacchetti. Il Pack Comfort con cui avere il divano posteriore divisibile 40/60, gli alzacristalli elettrici posteriori e la regolazione lombare del sedile di guida. Ad aggiungersi il Pack Design, il Pack Tech e il Pack Relax che, per chi vorrà, potranno arricchire ancora gli allestimenti per una maggiore identità all’auto. Tra le novità al debutto, inoltre, su richiesta, il Mopar Connect: i servizi connessi dedicati alla sicurezza e al controllo da remoto del veicolo tramite l’applicazione Uconnect LIVE.