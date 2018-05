Mahindra KUV100 arriva nelle concessionarie italiane

Mahindra ha completato la consegna alla rete dei primi esemplari di KUV100 destinati al mercato italiano. Molte concessionarie hanno già presentato la vettura nel proprio show room alla propria clientela e iniziato a programmare i test drive con i potenziali acquirenti.

La prima presa di contatto della rete con il KUV100, era avvenuta direttamente a Roma con una modalità particolare, ovvero organizzando un Test Drive - Safari Fotografico sul tema della “Dolce Vita”. L’equipaggio di ogni vettura, composto dagli stessi dealer, aveva il compito di scattare diverse fotografie del KUV100 nei pressi dei monumenti lungo l’itinerario prestabilito, con destinazione finale la Casina Valadier.

A poco più di un mese dal lancio, KUV100 ha saputo catturare l’attenzione dei media, degli addetti ai lavori e di numerosi appassionati interessati all’acquisto. Infatti questo City SUV compatto, colpisce per il suo design accattivante e grintoso. Abbina l’appeal di un SUV alla praticità di una city-car, per muoversi agevolmente nel traffico e parcheggiare facilmente. Un mezzo originale e unico nel suo genere, perfettamente a suo agio in ambito “urban-metropolitano”.

Lungo 3,7 metri e dotato di 5 porte, ha un abitacolo spazioso con 5 posti reali. Il motore 3 cilindri a benzina mFalcon G80, 1.2 litri a iniezione multipoint MPFi con doppia fasatura variabile VVT, Euro 6, ha una potenza di 82CV a 5500 giri/minuto e una coppia massima di 115 Nm a 3500-3600 giri/minuto. La trazione è anteriore. La posizione di guida è alta e la pratica leva del cambio manuale di tipo joystick, è posizionata di fianco al volante. L’altezza da terra di 170 mm, permette di affrontare senza problemi gli ostacoli delle nostre città e le strade sconnesse.

Due gli allestimenti: K6+ e K8, e la possibilità di scegliere la colorazione Dual Tone. I prezzi chiavi in mano sono i seguenti: 11.480 Euro per il KUV100 K6+; 12.700 Euro invece per il KUV100 K8, a fronte di una dotazione più estesa. La promozione di lancio prevede un bonus sconto di 1000 Euro. Mahindra KUV100 è garantito per 3 anni o 100.000 km con un servizio di assistenza stradale per 3 anni. È anche previsto un programma opzionale di estensione di garanzia per ulteriori 2 anni.