Mazda Cx-5, alla carica con motori più risparmiosi

Arrivano i motori SKYACTIV aggiornati e già conformi alle norme sulle emissioni Euro 6d-TEMP. Cosa significa? La Cx-5 dal primo settembre potrà girare con nuovi benzina e diesel omologati secondo i requisiti del ciclo di prova WLTP/RDE.

La nuova line-up prevede tra le novità la versione Business dedicata alle aziende e ai clienti professionisti, oltre ad una versione top di gamma Exclusive ora disponibile anche con la sola trazione anteriore per limitare I consumi.

Motorizzazioni Cx-5 nel dettaglio

Il motore SKYACTIV-D 2.2L diesel dispone ora di 184 CV e di una coppia di 445 Nm a 2.000 giri/min. Lo stesso propulsore è offerto anche con potenza da 150 CV, sia con l’automatico che con il manuale. Le motorizzazioni benzina sono invece disponibili con il 2.0L da 165 CV e il 2.5L da 194 CV con sistema di disattivazione dei cilindri e di recupero dell’energia in frenata.

Risparmio di carburante

Il test omologativi oggi sono più restrittivi rispetto al passato ma più utili ai “consumatori”: puntano a rappresentare I consumi reali su strada. Ad ogni modo per il motore 2.2 diesel 150 CV migliorano in media del 3%e per il motore diesel da 184 CV il 5%, nonostante l’incremento di 9 CV e 25 Nm di coppia grazie all’adozione di una turbina più grande a geometria variabile, a nuovi iniettori e a pistoni modificati.

Prezzi e allestimenti

Mazda CX-5 2018 con prezzi a partire da 28.650 Euro si propone nell’allestimento Evolve (completo di cerchi in lega da 17”, fari anteriori a LED comprensivi di fendinebbia, clima automatico, sistema di frenata di emergenza in città con rilevamento pedoni, sensori di parcheggio e sistema infotainment MZD Connect); nella versione Business dotata di frenata automatica con riconoscimento pedoni, sistema infotainment con navigatore integrato e fari a LED adattivi; infine nel il top di gamma, la versione Exclusive: disponibile anche con trazione 4X2, abbinata al motore 2.0L 165 CV benzina o 2.2L 150 CV diesel, oggi arricchisce per la sicurezza con il Monitor 360°, la più recente versione del monitoraggio attorno alla vettura di Mazda e lo sbrinatore elettrico per il parabrezza anteriore.