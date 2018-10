Jo Stenuit nominato Design Director di Mazda Europe

Mazda Motor Europe ha annunciato che Jo Stenuit, 49 anni, sarà il nuovo Design Director europeo del marchio. Jo succede a Kevin Rice che ha lasciato Mazda lo scorso agosto.

Laureato al Royal College of Art di Londra, Jo Stenuit ha fatto parte per vent’anni del design team di Mazda in Europa, ricoprendo numerosi incarichi nel centro di stile europeo della Casa giapponese, che ha sede a Oberursel, in Germania.

Più di recente, Jo è stato a capo dell’Interior Design and Brand Style, responsabile dello sviluppo dell’immagine del brand Mazda in Europa. È stato capo designer per gli interni delle due concept car Kiyora (2008) e Hakaze (2007), oltre che della precedente generazione di Mazda3 (2008). Jo Stenuit ha inoltre trascorso due anni nell’headquarter di Mazda a Hiroshima, occupandosi dello sviluppo del design degli interni della Mazda CX-7 (2004-2006).

“Grazie alla nostra premiata filosofia stilistica KODO – Soul of Motion, i designer Mazda, in Europa e in tutto il mondo, sono stati gli elementi chiave del successo dei nostri prodotti, creando splendide vetture che hanno riscosso il favore dei nostri clienti”, ha affermato Jeff Guyton, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe. “Siamo felici sia Jo a guidare il nostro design team in Europa, considerata la sua profonda conoscenza del brand. Siamo certi che, insieme al suo team, Jo continuerà a garantire che la nostra filosofia venga applicata non solo sulle nostre vetture ma in tutto ciò che facciamo”.

Nel suo nuovo ruolo, Jo riferirà a Ikuo Maeda, responsabile mondiale del design Mazda, e a Hajime Seikaku, Vice President del centro R&D europeo di Mazda.