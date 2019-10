Mazda espande gli orizzonti stilistici del design Kodo con il nuovo veicolo elettrico

Il debutto della nuova Mazda3 ha segnato l‘inizio di una nuova fase per il design Kodo - Soul of Motion. Sotto l‘ethos di “Car as art”, ovvero l’auto come un’autentica opera d’arte, gli stilisti di Mazda hanno cercato di ampliare l’espressività dello stile Kodo e di sublimare la dimensione artistica del design dell’automobile per la nuova vettura elettrica.



Per disegnare il primo veicolo elettrico, i è stato un processo in cui, restando radicati ai canoni estetici di raffinatezza e artigianalità delle precedenti creazioni della Mazda, si sono esplorati nuovi orizzonti, più adeguati ai valori del futuro e all’evoluzione degli stili di vita.



Basato sul concetto stilistico “Human Modern“, questo nuovo approccio ha dato vita a delle linee totalmente inedite che riflettono questa più grande espressività dello stile Kodo. Il design generale della vettura è assolutamente semplice per esaltare la bellezza delle sue forme e l‘abitacolo da coupé acquisisce un look di leggerezza, grazie all’esclusivo concetto delle portiere e al frontale che sfoggia un’espressione amichevole. La prossima settimana Mazda svelerà al mondo il suo primo veicolo elettrico.