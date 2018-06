Mercedes Sprinter: più hi-tech e design per la quarta generazione

C’era una volta il furgone della Stella, lo Sprinter. Che in quattro generazioni è diventato più curato di un’auto generalista e più ricco di contenuti, puntando a diventare un ottimo compagno di viaggio per chi ci passa molte ore al volante. Ecco tutti i dettagli della nuova generazione.

Più tecnologico

Dopo 3,4 milioni di contratti - 140.000 unità vendute solo in Italia - Sprinter continua a potenziare la sua formula: il design si rinnova all’esterno con nuovi gruppi ottici anteriori, mentre all’interno troviamo un abitacolo di una vera e propria berlina della Stella, ovvero con le medesime finiture e dotazioni. Non solo.

Debutta per la prima volta nel segmento l’MBUX: il sistema di interfaccia vocale appena introdotto sulla Classe A che punta a semplificare la vita del guidatore. Come?L'MBUX apprende ad esempio le abitudini del guidatore, offrendo in maniera automatica le stazioni radio preferite o destinazioni del GPS più usate, per fare un esempio.

Infine sempre più ricca è la lista dei sistemi di assistenza alla guida, che comprende ora anche il cruise control adattivo a cui si aggiunge il sistema antisbandamento, quello per il riconoscimento della stanchezza del conducente, l’Attention Assist e il Park Assist abbinato alla telecamera per la retromarcia.

Anche a trazione anteriore

Lo sprinter diventa anche a trazione anteriore in che significa meno costi per chi non ha bisogno di una trazione sulle quattro ruote ma anche una pianale di carico più basso, maggiore di 50 kg. È possibile averlo anche con il nuovo cambio il 9G-Tronic: un vero e proprio van cittadino!

Prezzi e allestimenti

Furgone, Tourer, Telaio cabinato cassonato, Autotelaio con cabina singola o doppia e Testata motrice. A queste versioni si possono abbinare cinque tipi di passo, quattro tipi di lunghezza della sovrastruttura, tre altezze e differenti tipi di tonnellaggio: un totale di 1700 combinazioni considerando anche i propulsori messi a listino dalla Casa: dal 2,1 litri, nelle potenze da 114, 143 e 163 CV e 177 CV, al motore top di gamma 3.0 litri turbodiesel sia a sei marce oppure con automatico a 9 rapporti. Al lancio nelle concessionarie dal 14 giugno, il nuovo Sprinter viene proposto a 300 Euro al mese, con un anticipo di 3.700 Euro. Ciò include 4 anni di manutenzione straordinaria e ordinaria.