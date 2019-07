Mitsubishi lancia L200 Hurricane, limited edition da 100 unità in arrivo a settembre

Il nuovo L200, il pickup da una tonnellata di portata firmato Mitsubishi Motors, si prepara a fare il suo debutto sul mercato italiano con un’esclusiva limited edition in arrivo a settembre e preordinabile a partire dal 16 luglio.

La serie speciale “Hurricane”, allestita sul body Double Cab, sarà disponibile in soli 100 esemplari e vanterà linee ancora più decise, a sottolineare l’anima aggressiva e la forte personalità di questo nuovo veicolo. Anche il colore pensato per questo allestimento speciale, sun flare orange metallizzato, non passa inosservato e aggiunge un ulteriore elemento alla toughness di L200 DC Hurricane.

Uno dei tratti distintivi di L200 DC Hurricane è certamente il design, che strizza l’occhio a uno stile dinamico e dal forte impatto visivo ed è espresso attraverso dettagli come il paraurti anteriore firmato “Mitsubishi” e la fascia paraurti anteriore con modanatura Graphic Gray Metallic, lo Styling Bar posteriore, i battitacco in acciaio e le maniglie e gli specchi cromati. A completare, tra gli altri, il carattere “top” di questo allestimento i sedili in pelle, anteriori elettrici e riscaldabili, i vetri privacy, il clima automatico bizona con filtro aria, le luci anteriori e posteriori a Led, l’infotainment DAB con Smartphone Link Display Audio e la vasca a protezione del vano di carico.

Così come il nuovo L200, anche la limited edition DC Hurricane è improntata alla filosofia Engineered Beyond Tough che ha portato alla nascita delle successive generazioni di pickup Mitsubishi, ed è stata sviluppata all'insegna del concetto di "Sport utility truck perfetto".

L200 Hurricane è spinto da un nuovo motore turbodiesel da 2,2 litri, conforme alle norme EURO 6d-TEMP, abbinato a un cambio manuale o automatico a 6 rapporti per offrire un'accelerazione potente e fluida, grazie ai suoi 110 kw di potenza e 400 Nm di coppia.

L200 DC Hurricane offre di serie dotazioni di sicurezza al top nel segmento dei pick-up, tra cui Forward Collision Mitigation, Brake Assist e Trailer Stability Assit, Hill Descent Control, Hill Start Assit e Rear Cross Trafic Alert.

Le già collaudate prestazioni in off road di L200 sono nettamente migliorate dall’ Off Road Traction Control, che abbinato al ben noto Super Select 4wd, con blocco del differenziale posteriore, permette utilizzi “estremi”.

L200 DC Hurricane è disponibile in prevendita con un Listino chiavi in mano di 42.300€ con cambio manuale e di 44.500€ con cambio automatico, vernice metallizzata inclusa. L200 DC Hurricane potrà essere acquistato in prevendita fino al 30 Settembre con una promozione di 8.000€ iva inclusa.