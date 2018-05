Multe prese all'estero e non pagate: con i nuovi controlli è finita la pacchia

Se in passato vi è capitato di prendere una multa all'estero salvo poi far perdere le vostre tracce senza mai pagare la sanzione, sappiate che la pacchia potrebbe essere finita. Come riporta EuropaToday, infatti, prendere una multa in un altro Paese membro e farla franca sarà sempre più difficile.

Scambio di informazioni tra Paesi molto più facile

Fino a qualche tempo fa le ammende ricevute in altre nazioni non arrivavano per problemi burocratici o a causa della scarsa comunicazione fra le pubbliche amministrazioni, tuttavia, recentemente la Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato per un pacchetto di misure che contiene anche una norma per facilitare lo scambio di informazioni fra Stati. Ciò renderà nettamente più semplice - specie in città - reperire informazioni sui trasgressori.

Giro di vite necessario per sicurezza e qualità dell'aria

Oltre alle scontate ragioni di sicurezza, questa nuova politica in tema di sanzioni è volta in particolar modo a far rispettare le interdizioni al traffico nelle cosidette zone a traffico limitato, esistenti ormai in quasi ogni centro abitato per abbassare i livelli di emissioni. “La qualità dell'aria nelle città è una grande preoccupazione per i nostri cittadini. Ogni anno circa mezzo milione di persone muoiono prematuramente nell'Unione europea a causa dell'inquinamento atmosferico e migliaia soffrono di malattie respiratorie, spesso le più vulnerabili”, ha dichiarato la socialista Kathleen Van Brempt. “Le città che cercano di far fronte a questo problema attraverso la creazione di zone pulite, dove solo i veicoli ecologici hanno accesso, ma hanno incontrato enormi difficoltà a multare i veicoli stranieri non conformi perché non c'era una base legale per lo scambio di dati transfrontalieri”, ha spiegato l'eurodeputata. Con le nuove misure, tuttavia, le cose sembrano destinate a cambiar. Quando guidate all'estero, dunque, fate molta attenzione a non infrangere le norme del codice della strada.