Museo dell'Automobile di Torino: Mariella Mengozzi è la nuova direttrice

Cambio al vertice del Museo Nazionale dell'Automobile "Avvocato Giovanni Agnelli": Mariella Mengozzi sarà la nuova direttrice ed entro due mesi assumerà la guida dell'ente museale, raccogliendo il testimone del Direttore uscente Rodolfo Gaffino Rossi.

Nata nel 1962 a Forlì, dopo la laurea in Giurisprudenza a Bologna e un Master in gestione aziendale, la manager romagnola ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende internazionali, come Retail Director in Walt Disney e successivamente in Ferrari, dove si è occupata di Marketing e Pianificazione strategica, Sponsor Management e New Business Development, Comunicazione Corporate e della direzione della Business Unit Maranello Experience, che comprende il Museo Ferrari di Maranello e i Factory Tours. Grazie alla vasta esperienza nel settore Automotive, Mengozzi ha coordinato l'evento celebrativo per il 50° Anniversario di Automobili Lamborghini e l'"Ayrton Senna Tribute: 1994-2014", prima di approdare come CEO in Quintessence Yachts BV, societa' olandese licenziataria del marchio Aston Martin per il comparto nautico.