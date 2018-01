Addio alla scheda carburante, rimborsi solo per chi paga con carta: cosa cambia

Con l'obbligo della fatturazione elettronica, ci sarà anche un grosso cambiamento per gli automobilisti e i lavoratori del settore carburanti. Da luglio verrà abolita la cosiddetta 'carta carburante', quindi sarà possibile farsi rimborsare la benzina soltanto se si paga il rifornimento con la carta di credito. Si potrà ancora pagare in contanti, ma non si potrà più chiedere il rimborso. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, questa novità scatterà dall'1 luglio 2018.

Addio scheda carburante: cosa cambia

Tra i privati l'obbligo di fatturazione elettronica scatterà soltanto nel 2019, ma per il settore carburanti è stato anticipato al primo luglio 2018. Da quel giorno sarà obbligatorio, per chi vorrà dedurre la spesa del carburante, pagare con carta di credito e richiedere al benzinaio la fattura elettronica. Una novità che riguarda soprattutto chi utilizza l'auto per lavorare e i distributori che dovranno adeguarsi all'obbligo di fatturazione elettronica. Se si ha un benzinaio di fiducia o dove si fa rifornimento più spesso, diventa utile attivare una carta per la compagnia petrolifera in questione, in modo da avere a fine mese una fattura riepilogativa dei rifornimenti effettuati.

I motivi dell'abolizione

L'abolizione della carta carburante fa parte dei provvedimenti mirati a contrastare l'evasione dell'Iva e le indebite fruizioni di deduzioni e detrazioni. Sono attesi comunque dei chiarimenti da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, soprattutto in merito alle partite Iva e su come potranno beneficiare degli sgravi fiscali sull'acquisto di carburanti per motivi lavorativi.