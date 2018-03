Alfa Romeo continua la sua partnership con Radio Deejay

Si terrà a Bari, la prossima domenica, la "Deejay Ten", la corsa non competitiva ideata da Linus che coinvolgerà migliaia di appassionati sul lungomare del capoluogo pugliese. All'evento partecipa Alfa Romeo, in qualità di Main Sponsor, consolidando la proficua collaborazione tra il gruppo FCA e Radio Deejay che li ha già visti insieme in numerosi eventi, tra cui i recenti "Radio Deejay Xmasters - Action Sport Music Show" e "Party Like a Deejay".

Lo speciale mix tra sport, spettacolo e divertimento avrà come fulcro il villaggio, allestito presso piazza della Libertà, dove si concentreranno tutte le iniziative a corollario della corsa. Qui il pubblico potrà conoscere da vicino una Giulia Veloce esposta nell'area dedicata Alfa Romeo, oltre ad ammirare una Giulietta Veloce che farà d'apripista alla "Deejay Ten". Il tutto all'insegna del motto "Alfa Romeo e Radio Deejay: partner in performance". Da sempre il marchio italiano è sinonimo di stile, sportività e performance, che lo rendono uno dei brand più blasonati al mondo. E la sua partecipazione alla "Deejay Ten" non fa che confermare questa naturale attitudine alle prestazioni, anche in termini di resistenza e determinazione. In questo senso, quindi, Alfa Romeo ha scelto per l'occasione due versioni Veloce, l'allestimento che meglio rappresenta valori come passione per la guida e divertimento al volante. Del resto, si tratta di un nome glorioso della tradizione Alfa Romeo: infatti, la denominazione "Veloce" nasce nel 1956 con il modello Giulietta e da oltre sessant'anni identifica le versioni più sportive e distintive del Biscione.

In particolare, la Giulietta Veloce che aprirà la "Deejay Ten" è equipaggiata con il potente 1750 Turbo Benzina con basamento in alluminio che eroga 240 CV, offre emozioni uniche, affini all'esperienza su pista. Lo dimostra anche una dotazione speciale che ne esalta l'indole da vera sportiva, come dimostrano: sospensioni sportive e terminali di scarico maggiorati, minigonne e cerchi in lega da 18'', impianto frenante maggiorato Brembo con pinze rosse, cristalli privacy, sedili sportivi in tessuto e Alcantara e volante sportivo tagliato con cuciture rosse a contrasto, pedaliera in alluminio ed effetto carbon look per la plancia. Infine, presso il villaggio sarà possibile ammirare una Giulia Veloce contraddistinta da uno stile unico, come si evince da esclusivi cerchi in lega da 19" e pinze freno rosse, gialle o nere, doppio terminale di scarico cromato, sedili e volante sportivi e inserti in alluminio su plancia, tunnel centrale e pannelli porta. Sotto il cofano il potente propulsore turbo a benzina da 280 CV abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4. Quest'ultimo è un sistema AWD on-demand sviluppato da Alfa Romeo per offrire un controllo in tempo reale della trazione, per una maggiore sicurezza ed efficienza operativa. Capace di monitorare continuamente le condizioni della strada e il tuo stile al volante, distribuisce in maniera ideale la coppia motrice fra i due assi.