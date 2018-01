Immatricolazioni Moto: il settore delle due ruote chiude il 2017 in crescita

Il settore delle due ruote chiude l'anno 2017 in positivo con un totale immatricolato (veicoli "50cc) che ha raggiunto 204.406 vendite pari al +5,4% rispetto al 2016. Le moto hanno continuato il percorso virtuoso dell'anno scorso con 82.475 pezzi e un +8,5%, mentre gli scooter, che rappresentano il 60% del mercato, totalizzano 121.931 unita' e hanno realizzato un +3,4%.

Le registrazioni dei "cinquantini" arrivano a 23.874 veicoli con un incremento pari al +2,7%. Il totale complessivo delle 2 ruote a motore (moto e scooter "50cc + veicoli 50cc) arriva a 228.280 unita' pari al +5,1% rispetto all'anno scorso. A dicembre si registrano 4.744 immatricolazioni pari al -45,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma si tratta di volumi in linea con i mesi di dicembre precedenti il 2016. In particolare gli scooter totalizzano 2.904 unita' e un -41,5% mentre le moto con 1.840 pezzi mostrano un calo pari al -50,4%.

Nel dicembre 2016 si e' avuto un incremento di quasi l'80% delle immatricolazioni, a causa dello smaltimento dei veicoli Euro 3 in giacenza, dato che quest'anno si potevano immatricolare solo veicoli Euro 4. Inoltre, questo dicembre ha avuto un paio di giorni lavorativi in meno. Le registrazioni dei 50cc segnano un +22,7% con 1.697 veicoli; anche in questo caso c'e' stato il passaggio da Euro 3 a Euro 4 un anno dopo rispetto ai veicoli "50cc.

L'analisi per cilindrata negli scooter conferma la leadership del segmento tra 300 e 500cc con i maggiori volumi pari a 42.556 pezzi e un incremento pari al +17,3%, al secondo posto la categoria dei 125cc con 42.037 unita' e un -4,8%; in calo i 150-250cc con 25.755 immatricolazioni pari al -11,7%. Ottimo risultato per i maxiscooter oltre 500cc che con 11.583 veicoli segnano una crescita record pari al +40,1%. L'approfondimento per le moto evidenzia la cilindrata da 800 a 1.000cc che totalizza i maggiori volumi con 24.682 pezzi pari al +12,2%, superando le oltre 1000cc che con 22.259 immatricolazioni crescono un po' meno pari al +7%. Buon andamento anche per le cilindrate tra 650-750cc che con 14.455 moto registrano un +14,4%. Perdono volumi le cilindrate tra 300 e 600cc con 10.381 pezzi e un -3,9%.

Piu' sensibile il calo delle 150-250cc con 2.395 vendite e un -19,4%. Al contrario le 125cc registrano la migliore performance raggiungendo 8.303 moto e una crescita pari al +22,4%, a testimoniare un rinnovato interesse per le moto da parte di classi di eta' piu' giovani. La situazione dei segmenti conferma il successo delle naked con 30.973 moto e un incremento pari al +15,9%. Seguono le enduro stradali con 26.402 veicoli e una crescita pari al +3,4%. Al terzo posto troviamo le moto da turismo con 11.505 unita' e un +13,2%, poi arrivano le custom con 5.346 pezzi e un +0,9%; le sportive mostrano una discreta ripresa con 4.314 immatricolazioni e un incremento del +9,1%, infine si registra il calo delle supermotard che con 2.943 pezzi scontano un -4,4%.

In collaborazione con Italpress