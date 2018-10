Multe: addio ai costi di notifica grazie a un'app

Una buona notizia per gli automobilisti: complice la scadenza del monopolio di Poste Italiane riguardo alla notifica delle infrazioni stradali e la conseguente apertura ai privati, è nata un'app che ha come scopo abbattere i costi. Registrandosi al portale Paycity, infatti, si entra a far parte di un sistema a disposizione di privati cittadini, società di noleggio e pubbliche amministrazioni, che consente di monitorare la situazione relativa alle infrazioni stradali commesse consentendo di pagare così entro 5 giorni evitando, appunto, i costi della notifica. La presentazione di Paycity - ideato da Opensoftware e Multiservizi - è avvenuta a fine settembre durante il Convegno Nazionale della Polizia Locale.

Paycity come funziona

Il portale permette di registrarsi e accedere ad un’area riservata per mezzo di una dashboard operativa, agevole e funzionale, che consente di gestire i pagamenti e ottenere un immediato colpo d’occhio sulla situazione delle auto registrate, o dell’intera flotta aziendale. Attraverso Paycity si può accertare in tempo reale quali e quanti dei veicoli registrati hanno un verbale in attesa di pagamento. Paycity consente inoltre di ottenere report completi con tutte le contestazioni commesse, visualizzare liste con i verbali in attesa di espletamento e storici costantemente aggiornati.

A chi si rivolge

Questo innovativo portale, come detto in precedenza, è rivolto a più target: si va dal privato cittadino, alle aziende, alle flotte di auto a noleggio e alle pubbliche amministrazioni. In particolare per queste ultime Paycity semplifica di molto il lavoro, rendendo più rapida ed efficiente la comunicazione con i cittadini e le società di autonoleggio. Le Pubbliche Amministrazioni potranno ottenere i dati anagrafici dei cittadini che, noleggiando un’auto da società di leasing, hanno commesso un’infrazione del Codice della Strada, intestando la notifica direttamente al cittadino trasgressore. Il portale permette una pianificazione più consapevole e razionale delle proprie risorse e del proprio tempo. Le Pubbliche Amministrazioni potranno, finalmente, abbassare i costi di data-entry e di gestione della pratica.