Audi si conferma partner della terza edizione del VIVA! Festival

Dopo l’annuncio della rinnovata partnership in occasione dell’Audi City Lab presso l’Arco della Pace e i Caselli Daziari a Milano, Audi è pronta a dare il via alla terza edizione del VIVA! Festival, di cui il Marchio dei quattro anelli è partner fin dalla sua nascita nel 2017.

L’importante kermesse musicale in programma nella suggestiva Valle d’Itria dall’1 al 4 agosto, è affine al Brand che proprio dell’avanguardia tecnologica ha fatto il suo motto: la rassegna pugliese, infatti, ben rappresenta i diversi linguaggi contemporanei che trovano voce con una programmazione innovativa al confine tra avanguardia e pop.

Audi, quindi, non solo supporta il Festival, ma ne è parte e co-progettista: una contaminazione di competenze che genera risultati creativi e artistici unici.

Nell’edizione 2019, innovazione e tradizione si completano in un dialogo che intende valorizzare e coinvolgere le diverse anime di un territorio ricco di cultura e di bellezza e le quattro giornate dell’evento si svolgeranno in due delle più suggestive masserie di Locorotondo: Masseria Aprile e Masseria Grofoleo, con una inedita conclusione del festival sul mare di Ostuni e Fasano. Una sorprendente varietà di location che corrisponde perfettamente all’intenzione di VIVA! di rendere capillare la propria presenza sul territorio. In questo suggestivo contesto la Valle d’Itria farà vivere al pubblico di appassionati momenti di grandi emozioni in compagnia di alcuni degli artisti più interessanti del panorama internazionale.

Fra eventi live e performance esclusive, questi alcuni dei principali appuntamenti: l’imperdibile show di Erykah Badu, “the Queen of Afro”, che ha una lunga e influente carriera nell'R&B, hip hop, jazz e soul, il live di Jon Hopkins, musicista londinese e fuoriclasse del suono elettronico, e il dj set del produttore, discografico, collezionista Gilles Peterson. La line up tra gli altri prevede anche l’enigmatico e audace Yves Tumor e Bamba Pana & Makaveli, fra i pionieri della vivace scena elettronica dell’Africa Orientale.

Nelle location d’eccezione che animeranno la manifestazione saranno presenti la nuova Audi A1 Sportback, compatta nativa digitale, e Audi Q2, crossover compatto dei quattro anelli. Entrambe perfette compagne di viaggio per restare sempre connessi con la propria musica preferita, grazie alle soluzioni hi-tech di ultima generazione presenti a bordo.