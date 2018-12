4mila euro di multa per gli accessi in ZTL nonostante l'auto elettrica

Uno dei fattori che favorisce l'acquisto di auto elettriche è la possibilità di accedere alle cosiddette zone a traffico limitato, lì dove i veicoli alimentati a benzina o gasolio non possono transitare. E' proprio questo il motivo per cui un cittadino fiorentino, il cui posto di lavoro si trova appunto in una ZTL, ha comprato un veicolo green.

Qualcosa, tuttavia, non ha funzionato poiché il lavoratore è stato multato ben 39 volte con l’auto elettrica dopo aver attraversato zone a traffico limitato per andare a lavoro. Il caso - come riportato da FirenzeToday - è stato sollevato in consiglio comunale dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Arianna Xekalos.

“Un cittadino, dopo aver acquistato un’auto elettrica per potersi recare per ragioni di lavoro in zona a traffico limitato, ha contatto il servizio telefonico specifico per sapere dove accedere liberamente. Il servizio – dice Xekalos – gli ha detto di poter accedere liberamente in ZTL senza richiedere alcun permesso. Non gli è stato detto niente, invece, in merito alla lista bianca dove comunicare semplicemente la targa. In un mese questo cittadino ha fatto 39 accessi nella ZTL, motivo di altrettante sanzioni amministrative, notificate tramite raccomandata, per un valore di 95 euro ciascuna oltre alle spese accessorie, per un totale di 4mila euro".

"Una situazione del genere non deve più capitare e non sarebbe mai dovuta avvenire - aggiunge Xekalos -. Un cittadino responsabile, che si informa preventivamente dal Comune sul corretto modo di accedere nella non può ritrovarsi poi con 4mila euro di multe per un errore del Comune stesso. L'amministrazione Comunale si prenda le sue responsabilità”.

L'assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale del Comune di Firenze, Federico Gianassi ha affermato di non poter entrare nello specifico senza ulteriori elementi ma ha dato la "disponibilità ad approfondire il caso, e capire cosa sia successo".