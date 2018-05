Le auto di 007? Nel museo più alto al mondo

Le auto di James Bond saranno esposte a Solden, in Austria, da luglio. Sarà una rassegna completamente dedicata alla serie cinematografica. Milletrecento metri quadrati in cui poter vedere anche oggetti di scena e dettagli della saga.

Supercar per tutti i gusti

Alla mostra “007 Elements” troverete due bellissime vetture d’Oltremanica come l’Aston DB10, modello realizzato espressamente per il film e l’iconica Aston Martin DB5. Certa anche la presenza della Defender e della Range Rover Sport SVR utilizzate nel film Spectre diretto da Sam Mendes, oltre alla super sportiva concept car C-X75 usata per uno spettacolare inseguimento per le vie di Roma. Guest star sarà il Suv elettrico Jaguar I-Pace.

Esperienza da brivido

L’edificio, a quota 3.050 metri, è incastonato nella montagna a basso impatto ambientale e visibile soltanto dopo visibile aver attraversato un tunnel. Una volta aver pagato l’ingresso, l’accesso alle due sale principali offrono una vista spettacolare sulle montagne e le vallate attorno. Un’esperienza da vivere appieno, accompagnati da una colonna sonora drammatica ed emozionante, grazie alla geniale combinazione tra tecnica e architettura contemporanea.

Museo spettacolo

Il museo è stato progettato dallo studio di architettura Obermose. Il pluripremiato architetto tirolese Johann Obermoser ha realizzato a partire dal 1983 moltissime costruzioni nel pubblico e privato come anche l’Ice Q - il ristorante futuristico in cima al Giaslachkogl, già arrivato sotto i riflettori per essere stato roccaforte di Daniel Craig in “007 Spectre”.