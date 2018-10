L'automobile resta il mezzo di trasporto preferito dagli italiani

Sono stati divulgati in giornata i dati raccolti dal Rapporto Censis-Michelin 2018 in merito al rapporto degli italiani con la mobilità. Il principale dato emerso riguarda l'uso dell'automobile che resta il mezzo preferito per spostarsi per gli abitanti dello Stivale.

Dominio incontrastato per l'automobile

Si stima che il 65,4% degli italiani (era il 57,4% nel 2001) utilizzi l'auto per i propri spostamenti. Gli italiani che si muovono in macchina sono circa 27 milioni. Un incremento del 17,4% rispetto al 2001. Nel lungo periodo si è ridotto il ricorso al trasporto pubblico (-20,3% dal 2001, lo utilizzano 1,8 milioni di persone nel giorno feriale medio), alla moto (-45,7%, la utilizzano 1,2 milioni di italiani), alla bicicletta (-10,4%, la utilizzano 1,4 milioni di persone) e la quota di persone che si spostano a piedi (-23,6%, 7,1 milioni di persone). Si può dunque affermare con certezza che mezzi alternativi come la bicicletta, la moto e i mezzi pubblici non insidiano neanche lontanamente il primato dell'auto.

Scarsa fiducia nella guida autonoma

Un altro dato importante emerso dal rapporto è la diffidenza nei confronti dell'automazione della guida. Gli italiani sono entusiasti delle nuove tecnologie per la sicurezza come i sensori anti-collisione, i dispositivi che aiutano a guidare in situazioni pericolose, o monitorano lo stato di salute del guidatore. L'auto senza guidatore umano, invece, non rassicura. Il 47,8% degli italiani è contrario alla guida autonoma, il 30,4% favorevole e il 21,8% indifferente. Tra i contrari, il 35,7% pensa che solo una persona alla guida sia una vera garanzia di maggiore sicurezza. Solo il 10,5% dei favorevoli crede che la guida automatica darà maggiore sicurezza. La percezione comune è che l'auto senza autista non innalzerà gli standard di sicurezza.

Freni e gomme, cardini della sicurezza

Per gli italiani viaggiare sicuri vuol dire principalmente avere buoni freni e buoni pneumatici. I componenti dell'auto maggiormente controllati prima di iniziare un viaggio per garantire maggiore sicurezza alla guida sono per il 71,7% i freni, per il 64,7% gli pneumatici, poi l'olio del motore (36,2%), le cinture di sicurezza e l'airbag (30,1%), l'acqua del radiatore (22%), il funzionamento delle luci (18,5%) e la frizione (10,7%). Da freni e pneumatici dipende la sicurezza, per questo gli italiani prestano così tanta attenzione a questi due componenti. I freni sono richiamati di più dalle donne (73,3%) e gli pneumatici dagli uomini (70,5%), che li reputano importanti tanto quanto i freni. Solo il 3,4% degli italiani dice che tutto è ugualmente importante: la grande maggioranza sa invece distinguere tra i componenti e punta a tenere d'occhio il corretto funzionamento di freni e pneumatici.