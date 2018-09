Macchina parcheggiata in giardino? L'Rc auto si paga lo stesso

Non si scappa dal pagamento dell'Rc auto: i proprietari dei veicoli sono obbligati a pagare l'assicurazione della responsabilità civile anche se tengono un veicolo idoneo a circolare confinato in un terreno privato.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, interpellata sulla questione dalla Corte suprema del Portogallo. Un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione e che sia idoneo a circolare, recita un comunicato della Corte, deve essere coperto da un’assicurazione anche se il suo proprietario, non avendo più intenzione di guidarlo, ha scelto di lasciarlo stazionato su un terreno privato.

Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l’organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona, quand’anche essa non sia civilmente responsabile dell’incidente.