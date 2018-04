BMW incontra EA7 Olimpia Milano e consegna le Serie 5 Berlina e Touring alla squadra

Maurizio Ambrosino, Amministratore Delegato di BMW Milano, il 6 aprile ha consegnato presso l'arena del Forum di Assago 19 BMW serie 5 ai giocatori della squadra EA7 Olimpia Milano. La simbolica consegna delle chiavi ha evidenziato, ancora una volta, il forte legame presente tra BMW Milano, filiale commerciale di BMW Italia, e EA7 Olimpia Milano, due realtà importanti sul territorio meneghino che, sin dal 2012, condividono valori comuni, tra cui il gusto per la sfida e la continua volontà di miglioramento.

La scelta del modello BMW serie 5 Berlina e BMW serie 5 Touring rispecchia al 100% il dinamismo e l'assoluta eccellenza che accomunano il mondo BMW alla squadra e, con la sua tecnologia innovativa e la sua interconnessione totale, la vettura diventa manifesto di due realtà fortemente orientate al futuro. Alla cerimonia era presente il team al completo con l'Head Coach Simone Pianigiani.

"Siamo felici di essere al fianco di EA7 Olimpia Milano dal 2012. - ha dichiarato Maurizio Ambrosino, Amministratore Delegato di BMW Milano - La durata di questo rapporto, che continuiamo a sviluppare con grande soddisfazione, testimonia la reciproca volontà di condividere obiettivi come il desiderio di puntare al massimo e di voler sempre essere competitivi e protagonisti nel proprio settore: BMW nel mercato automobilistico e EA7 Olimpia Milano sul parquet del campo da basket. Quando due eccellenze si incontrano e lavorano insieme in base ai principi e ai valori del loro DNA, la partnership diventa, infatti, un'occasione di crescita per entrambi".