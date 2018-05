BMW Italia partner della Quinta Giornata Interculturale Bicocca

BMW Italia e l’Università di Milano-Bicocca hanno organizzato la Quinta Giornata Interculturale Bicocca che si svolgerà il 23 maggio presso l’ateneo milanese sotto la direzione scientifica della Professoressa Mariangela Giusti. Titolo della giornata: “Ibridazioni-Connessioni. Periferie, antirazzismi, ricerca di dialoghi possibili” L’iniziativa suggella la collaborazione avviata tra la filiale italiana della Casa di Monaco e l’Università nel 2013, con un focus particolare sul tema dell’Intercultura e del dialogo tra i popoli.

La “Quinta Giornata Interculturale Bicocca” prosegue un progetto avviato nel 2002 per promuovere e consolidare confronti, scambi, conoscenze nel campo dell’educazione interculturale. La Quinta Giornata Interculturale Bicocca è un’opportunità di aggiornamento e formazione per insegnanti, educatori, dirigenti scolastici, decisori politici locali, studenti universitari, studenti delle quarte e quinte classi delle scuole secondarie.

Il taglio della Quinta Giornata Interculturale è pedagogico ma con rimandi a vari altri campi epistemologici (genetico, antropologico, linguistico, narrativo) che concorrono alla costruzione del pensiero interculturale in educazione. La pedagogia interculturale è un’area recente del sapere, con una dimensione epistemologica in costruzione vicina ai fatti della cronaca.

Alcune comunicazioni nel programma della “Giornata” sono orientate a riflettere sulla ricaduta che i fatti di cronaca possono avere e talvolta hanno sulle coscienze dei giovani e nei luoghi dell’educazione. Per questo, accanto ad approcci di ricerca diversi, la Giornata propone testimonianze e riflessioni che aiutano coloro che si occupano di educazione a costruire proprie idee e propri pensieri sulle ibridazioni e le connessioni in atto e necessarie per la buona coesione sociale e per l’educazione. Partiamo dalla consapevolezza che le culture dei diversi gruppi umani si evolvono continuamente, si contaminano, danno origine a ibridazioni e connessioni che non terminano mai e arricchiscono i patrimoni culturali di tutti.

L’obiettivo della Quinta Giornata è di collaborare con il lavoro degli insegnanti e dei decisori locali nella trasmissione di un’educazione antirazzista e nella ricerca di collegamenti possibili nelle città, nelle periferie urbane, nei luoghi dove le scuole vivono.

5 Borse di studio

Cosa rimane nella memoria, nella mente, nella formazione di un ragazzo o di una ragazza dopo aver partecipato ai lavori di un Convegno che, per scelta degli organizzatori, non supera il tempo di una Giornata? Questa è la domanda di partenza.

Per alcuni studenti (di area pedagogica, antropologica, sociologica, linguistica, giuridica...) le tematiche delle società multiculturali e della necessità di una mentalità interculturale sono affrontate in varie discipline. Per gli studenti di altri Corsi di Laurea (scienze dell’ambiente, medicina, ecc.) sono tematiche meno presenti o affrontate in modo meno diretto. E tuttavia sono tematiche che riguardano la vita di tutti. Le “Giornate Interculturali Bicocca” hanno l’obiettivo di sensibilizzare e di rendere comprensibili a un pubblico vasto temi e argomenti che riguardano ambiti di ricerca specifici.

Vengono messe a disposizione 5 borse di studio del valore di 1.000,00 € netti ciascuna, per premiare e incoraggiare cinque studenti e studentesse iscritti/e a tutti i Corsi di Laurea dell’Ateneo Bicocca di tutti i Dipartimenti: Lauree triennali, Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico.

I testi più meritevoli verranno inoltre pubblicati sul sito: www.specialmente.bmw.it

Per ulteriori informazioni: https://www.unimib.it/eventi/quinta-giornata-interculturale-bicocca-ibridazioni-connessioni