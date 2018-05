Bollo auto, scatta il countdown: ultimo giorno per pagare

Automobilisti di tutta Italia: occhio alla scadenza. Oggi, giovedì 31 maggio 2018, è l'ultimo giorno per pagare il bollo auto. Ultime 24 ore quindi per i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2018 (residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi) dovranno effettuare il pagamento della tasse automobilistiche.

Bollo auto: come pagare

Il versamento potrà essere realizzato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

Bollo auto, come si calcola

Ma come si fa a calcolare l'importo? Ci si può avvalere del sistema online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Basta inserire il numero di targa oppure, tramite la formula completa, i dati relativi a categoria del veicolo, targa e regione di residenza nonché anno di scadenza, mesi di validità ed eventuali codici di riduzione. Il calcolo viene effettuato in automatico e varia a seconda della potenza del veicolo espressa in Kw, alla sua classe ambientale e alla tariffa regionale.