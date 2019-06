Incassava i soldi del bollo auto senza versarli: denunciato un tabaccaio

Peculato, tabaccaio salernitano a processo 6 giugno 2019

„Come è noto la tassa automobilistica, più comunemente nota come bollo auto, si può pagare anche presso le ricevitorie e i tabaccai. In teoria dovrebbe essere così, tuttavia, ci sono anche delle eccezioni come testimonia quanto accaduto a Baronissi dove l’ex titolare di una rivendita di tabacchi autorizzata anche alla riscossione dei tributi automobilistici è stato accusato di peculato dalla Procura di Nocera Inferiore.

Bollo auto, intascava i soldi senza versarli: denunciato un tabaccaio

Secondo quando ricostruito dagli inquirenti il tabaccaio si sarebbe impossessato, senza mai versare i soldi alla Regione Campania di una cifra che ammonta a circa 5000 euro. A far partire le indagini un esposto da parte degli uffici della Regione, da cui erano giunte varie diffide nei confronti dell'uomo che lo intimavano di pagare la quota spettante.

A queste sollecitazioni, però, non sarebbe seguita alcuna risposta da parte del tabaccaio, circostanza che ha poi portato all'apertura di un fascicolo a suo carico, con il conseguente rinvio a giudizio.

“