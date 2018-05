Bollo auto, l'ultima data utile per il pagamento si avvicina

Restano ancora 48 ore per il pagamento del bollo auto. La data del 31 maggio, infatti, è l'ultima utile per il pagamento della tassa automobilistica per proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2018 - i quali risiedono in regioni che non hanno stabilito termini diversi. Relativamente al versamento bisogna ricordare come esso possa essere realizzato presso le Agenzie Postali tramite un apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici A.C.I., agenzie di pratiche auto o semplici tabaccai.

Calcolare l'importo del bollo auto

Per calcolare l'ammontare della tassa automobilistica detta "bollo auto" ci si può avvalere del sistema appositamente messo online dall'Agenzia delle Entrate. Una volta sul sito è suffciente inserire il numero di targa oppure, tramite la formula completa, i dati relativi a categoria del veicolo, targa e regione di residenza nonché anno di scadenza, mesi di validità ed eventuali codici di riduzione. Il calcolo, che viene eseguito automaticamente, varia a seconda della potenza del veicolo espressa in Kw, della sua classe ambientale e della tariffa regionale.

Non posso pagare il bollo: cosa fare?

Nel caso non fosse possibile provvedere al pagamento del bollo entro il termine del 31 maggio, esistono diversi scenari. In alcune regioni italiane (non in tutte) è infatti consentita la rateizzazione della tassa automobilistica. Prima cosa da fare, dunque, è sincerarsi se la propria regione faccia parte di quelle che consentono di pagare la tassa a rate. Alternativamente, nel caso la propria regione di residenza non rateizzi il bollo, è possibile far scadere la tassa, e attendere l'arrivo della cartella esattoriale, completare un'apposita istanza e richiedere il pagamento rateale.