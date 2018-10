Carrara 4x4 Fest: tutto quello che c’è da sapere sul salone della trazione integrale

Fuoristrada, Quad, SUV, moto accessori, veicoli speciali, elaborazioni e preparazioni. Parte la 18 edizione del 4x4 Fest, salone dell’auto a trazione integrale: fiera che che mette al centro il divertimento e la passione, oltre che la sicurezza e anteprime al pubblico come la nuova Suzuki Vitara, Mercedes Classe G, Toyota Land Cruiser.

Novità: tornano le moto

La diciottesima edizione riapre alle moto off-road adatte all’avventura (la zona centrale del padiglione D) con tanto di corso “Introduzione alla guida in fuoristrada su due ruote” (domenica) e corso in Pista Moto esterna per i bambini (6-12 anni) sia sabato 13 che domenica 14 ottobre, a bordo di mini moto Beta elettriche per imparare sin da piccoli a guidare in totale sicurezza e nel rispetto della circolazione. In entrambe le giornate sarà inoltre possibile assistere allo Show Trial: esibizioni da batticuore per tutti.

Sabato 13 al 4x4 Fest

Dopo il successo della scorsa edizione, la F.I.F. ripropone il Tour alle Cave di marmo del Corchia, nell’Alta Versilia. Partenza sabato 13 (e domenica 14) dunque, alle 8.30 dal Pontile Marittimo di Tonfano, a Marina di Pietrasanta, punto d’inizio di un percorso di oltre 100 km con dislivelli fino a 1500 metri. Da Pietrasanta, passando per Seravezza e Levigliani, con tappe storiche e artistiche che portano alle Cave prima di rientrare in fiera.

Torna anche l’atteso ed esclusivo Raduno Nazionale F.I.F. che, per celebrare al meglio il 18° compleanno della manifestazione, quest’anno si chiamerà “Primo Raduno Nazionale CarraraFest” con tre raduni esclusivi. Il primo alle ore 08:30 del Mitsubishi Club Italy. Il secondo tutto al femminile con il Raduno “Rosa Integrale”, per vivere da protagoniste il binomio “donne e motori”. Infine dalle ore 10:30 è prevista la partenza dedicata a chi desidera godersi l'escursione off-road molto turistica, della durata di circa 6 ore, con degustazione di prodotti tipici locali. Obbligatorio disporre di un veicolo 4×4 dotato di marce ridotte

Gli appuntamenti di domenica 14 ottobre

La F.I.F. ripropone il Tour alle Cave di marmo del Corchia, con ritrovo e partenza alle ore 08.30 dal Pontile Marittimo di Tonfano, a Marina di Pietrasanta e gli altri due appuntamenti (come per il sabato): la visita alle Cave di Marmo di Fantiscritti ed il Nuovo Tour alle Cave di Marmo Apuano “100% off-road”, ambedue con più partenze giornaliere.

Anche di sera

Sabato 13 ottobre, a partire dalle ore 18, per chi vorrà curiosare tra i saloni avrà la possibilità di usufruire di un biglietto di ingresso ridotto che consente di vivere la serata con test in pista fino alle 19 e l’intrattenimento fino alle 23: un modo per partecipare alla manifestazione anche entrando "last minute" senza rinunciare a niente: spettacoli, divertimento degustazioni di prodotti del terriotorio.