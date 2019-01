Simoncelli, compleanno speciale: a Coriano apre "Casa Marco"

Il prossimo 20 gennaio Marco Simoncelli avrebbe compiuto 32 anni. La sua scomparsa, avvenuta nel 2011 durante il gran premio di Sepan in Malesia è ancora una ferita aperta, ma il ricordo del centauro originiario di Coriano, a quasi 8 anni dalla sua scomparsa è più vivo che mai.

Il merito, oltre alla simpatia di Marco che era amatissimo dai fan, è soprattutto dei genitori del "Sic", Paolo e Rossella, i quali seppur lacerati dal dolore per la perdita del proprio figlio, hanno immediatamente aperto la Fondazione Marco Simoncelli, una ONLUS con cui realizzano attività benefiche.

Uno di questi progetti vedrà la luce domenica 20 gennaio a Sant'Andrea in Besanigo, frazione di Coriano, dove verrà inaugurato il centro per disabili “Santa Marta”, una struttura concepita per aiutare le persone con gravi disabilità, che sarà gestito dalla Comunità di Monte Tauro di Coriano, a cui Marco era molto affezionato.

Parlando ai microfoni di SportMediaset, Paolo Simoncelli ha dichiarato: "Speriamo che questo centro possa renderli felici questi ragazzi e aiutarli a star meglio. Qui avranno tutto il necessario per trascorrere le loro giornate, fare riablitazione e fisioterapia. Vedere in che modo i genitori curano e coccolano i loro figli, con gravi disabilità anche dalla nascita, mi fa pensare che i veri eroi della vita siano loro".