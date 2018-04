Citroën e Bertone Design presentano un progetto ispirato da C4 Cactus

Prendendo spunto dalla promessa di Citroën - Be different, Feel Good - i progettisti di Bertone Design hanno reinterpretato, secondo una prospettiva di interior design, le linee fluide e sinuose della Nuova C4 Cactus per sviluppare una collezione di sedute morbide e avvolgenti che trasmette quella stessa idea di comfort che caratterizza l’auto.

E così, dagli Airbump®, dai fanali e dai sedili della vettura prendono idealmente corpo un pouf, una poltrona e un divano che giocano con la sinuosità e la morbidezza delle forme per restituire una sensazione di benessere e di piacevolezza al tatto e alla vista, per un’esperienza all’insegna del Feel Good. Dal 17 al 22 aprile, presso BASE Milano (via Bergognone 34), Nuova C4 Cactus e la collezione Bertone Design Interior saranno protagoniste di #Cactus4Comfort, un allestimento suggestivo che declinerà in modo inaspettato il tema del comfort.

Nuova C4 Cactus

Nuova C4 Cactus rappresenta la più recente offerta di berlina compatta di Citroën. C4 Cactus si rinnova profondamente adottando le tecnologie e motorizzazioni del suo segmento, ma si distingue per la personalità originale e il confort eccezionale. Il design mantiene l’audacia e la modernità, evolvendo verso un look più raffinato. A bordo, Nuova C4 Cactus si distingue per il suo comfort che avvolge gli occupanti. Con il programma Citroën Advanced Comfort®, Nuova C4 Cactus inaugura in Europa le sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi™ (Progressive Hydraulic Cushions™ - PHC) che consentono l’effetto “tappeto volante” e presenta in anteprima mondiale i sedili Advanced Comfort. Con 12 tecnologie di assistenza alla guida e 3 tecnologie di connettività, offre una vasta gamma di motorizzazioni performanti ed efficienti, anche con cambio automatico EAT6, fino a 130 cv.

