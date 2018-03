Con la nuova Citroën C4 il comfort diventa stiloso

Per il lancio commerciale di Nuova Citroen C4 Cactus, la berlina ultra confortevole, il marchio del double chevron presenta un'originale campagna. Nata dalla collaborazione con l'agenzia Traction, trae ispirazione dalla vita quotidiana sempre più intensa e mette in evidenza la tecnologia delle sospensioni Citroën Progressive Hydraulic Cushions (con Smorzatori Idraulici Progressivi) previste su questo modello.

Il filmato "Il Mug" riproduce il quotidiano di un padre e della sua famiglia. Fare colazione, portare i figli a scuola, andare al lavoro: la routine di tutte le mattine del nostro papà. Nella fretta, dimentica la sua tazza di caffé sul tetto dell'auto. La tazza attraversa eroicamente tutta la città senza cadere grazie alle eccezionali prestazioni delle sospensioni Citroën Progressive Hydraulic Cushions.

Il filmato propone una serie di inquadrature originali e spettacolari dell'auto nelle vie della città, e osa spingere l'idea oltre i limiti, con humour: non è il caso di fare la stessa cosa con la propria tazza preferita, ma piuttosto scoprire il confort unico di Nuova C4 Cactus! La campagna ben rappresenta il posizionamento 'Inspired by You' della Marca, perché Citroën sa che la vita è già abbastanza movimentata.

Con il programma Citroën Advanced Comfort, Nuova C4 Cactus invita a viaggiare e immerge i suoi occupanti in un'atmosfera di protezione. Inaugura in Europa le sospensioni Citroën con Smorzatori Idraulici ProgressiviTM (Progressive Hydraulic Cushions) che regalano a tutti gli occupanti un effetto "tappeto volante", e presenta in prima mondiale i sedili Advanced Comfort. Adotta le tecnologie e le motorizzazioni del suo segmento, con le sue 12 funzioni di assistenza alla guida, 3 tecnologie di connettività e motorizzazioni che arrivano fino a 130 cv. Il filmato, girato in Cile, verrà diffuso in diversi Paesi, tra cui l'Italia, dove lo spot sarà on air domenica 11 marzo, nella versione da 30".