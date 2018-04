Cars & Coffee Brescia 2018: due giorni di appuntamenti con hypercar e supercar

Diventato ormai un vero e proprio fenomeno mondiale, Cars & Coffee ritorna con l’evento più atteso del suo calendario, Cars & Coffee Brescia. “Dopo il grande successo dello scorso anno siamo felici che questo evento rappresenti sempre di più un fiore all’occhiello nel panorama del mondo automotive per l’Italia” afferma Francesco Canta, presidente di Cars & Coffee. “Cerchiamo sempre di innovarci, portare nuove idee e creare un’atmosfera magica intorno a quella che è la nostra passione”.

Quest’anno l’esperienza raddoppia, con due giornate di pura passione automobilistica dedicate a tutti gli appassionati di vetture da sogno. Saranno oltre 300 le dreamcar provenienti da tutta Italia e da tutta Europa a garantire lo spettacolo per il primo weekend all’insegna dell’emozione e della passione targato Cars & Coffee

Sabato 14 Aprile

Cars & Coffee rende omaggio alla tradizione nautica, offrendo ai partecipanti l’occasione di vivere la fantastica “Riva Experience”. Un’immersione a 360 gradi nel mondo di uno dei più iconici brand del settore partendo dalla sua storia passando attraverso tutte le più innovative soluzioni tecnologiche fino ad arrivare all’esperienza a bordo del leggendario Riva Acquarama. Oltre a questo l’esclusiva esibizione in acqua di Luxury Water Toys, con i “lussuosi giocattoli acquatici” sempre più utilizzati da celebrities del calibro di Lewis Hamilton. I driver partiranno poi per un tour alla volta di Brescia per un’esclusiva cena di Gala.

Domenica 15 Aprile

La domenica, come ormai da tradizione, tutte le dreamcar si riuniranno per dar vita all’esposizione immersa nel verde, stile concorso di eleganza, che ha reso virale Cars & Coffee Brescia per le sue line up da sogno. Quest’anno per la prima volta a livello mondiale una delle hypercar che ha riscosso più successo all’ultimo Salone di Ginevra, la Apollo Intensa Emozione, incontrerà la sua storica predecessora, la Gumpert Apollo. Tanti i modelli di hypercar e supercar presenti a rappresentare tutti i principali brand del settore, Pagani, Koenigsegg, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mclaren, Mercedes, Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Bmw, Jaguar, Audi, Alfa Romeo, Ford, Dodge, Lotus.

Tra le novità di quest’anno la possibilità di effettuare test drive su strada con i più recenti modelli della gamma AMG, per un’esperienza di guida affascinante sulle rive del lago di Garda. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di sfidarsi in una gara di giro veloce al volante dei simulatori di guida di Ak Informatica, e di immortalare il loro ricordo della giornata con al fianco l’auto simbolo di Cars & Coffee nel mitico selfie box di Michelin. Come da tradizione poi la vettura più apprezzata verrà omaggiata con il C&C Best of Show Award.

