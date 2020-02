Coronavirus: annullato il Salone di Ginevra 2020

L'allarme legato alla diffusione del Coronavirus non risparmia neanche il settore automotive: è di poco fa la notizia dell'annullamento del Salone di Ginevra 2020 a causa del divieto imposto dal Consiglio federale svizzero per tutte le manifestazioni con più di 1.000 persone.

Immediatamente in vigore, la suddetta prescrizione sarà in vigore fino al 15 marzo 2020. L'inevitabile conseguenza è la cancellazione del celebre salone in cui vengono presentate le ultime novità del comparto automobilistico, la cui apertura era prevista il 5 marzo. La misura, secondo quanto riferito dai medi elvetici è stata presa di fronte al moltiplicarsi di persone contagiate da coronavirus nei diversi cantoni.

"D'accordo con i cantoni, il Consiglio federale ha deciso di impedire le grandi manifestazioni. A Ginevra, dunque, il Salone dell'Auto non si farà" scrive su Twitter Antonio Hodgers, presidente del consiglio di stato del cantone di Ginevra.

Sul sito ufficiale del Geneva International Motor Show è comparso un comunicato che motiva l'annullamento dell'evento:

"La 90esima edizione del GIMS, che avrebbe dovuto accogliere i media dal prossimo lunedì e il pubblico in generale dal 5 al 15 marzo 2020, non avrà luogo. Questa decisione è stata deliberata dal Consiglio federale del 28 febbraio 2020 secondo cui nessun evento con più di 1.000 persone può avvenire fino al 15 marzo 2020. La decisione cade 3 giorni prima dell'apertura della mostra ai media.



Gli organizzatori accettano questa decisione: "Ci rammarichiamo per questa situazione, ma la salute di tutti i partecipanti e quella dei nostri espositori è la nostra priorità. Questo è un caso di forza maggiore e una perdita enorme per i produttori che hanno investito massicciamente nella loro presenza a Ginevra Tuttavia, siamo convinti che capiranno questa decisione", ha dichiarato Maurice Turrettini, Presidente del Foundation Board. Vorremmo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno preso parte all'organizzazione dell'edizione 2020 di GIMS.



Pochi giorni prima dell'apertura dell'evento, la costruzione degli stand era stata quasi completata. Una settimana fa, durante le conferenze stampa che annunciavano l'edizione 2020, non c'era nulla che potesse lasciar presagire che tale misura fosse necessaria. La situazione è cambiata con la comparsa delle prime malattie coronavirus confermate in Svizzera e l'ingiunzione del Consiglio federale del 28.02.2020. L'evento è cancellato a causa di questa decisione.



Nel frattempo, sarà ora necessario organizzare lo smantellamento dell'evento. Le conseguenze finanziarie per tutte le persone coinvolte nell'evento sono significative e dovranno essere valutate nelle prossime settimane. Una cosa è certa: i biglietti già acquistati per l'evento saranno rimborsati. Gli organizzatori ne comunicheranno al più presto, tramite il loro sito Web".