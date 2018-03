Toni Purcaro scelto come Executive Vice President per Dekra SE

Toni Purcaro, attuale Ceo di Dekra Italia, leader storico del Testing Inspection e Cetification nei settori automotive e industrial, ha assunto il ruolo di Executive Vice President per Dekra SE con l'obiettivo dello sviluppo di una vasta area geografica che include tutti i Paesi della regione Central East Europe & Middle East.

Toni Purcaro si occuperà della crescita strategica e operativa con l'obiettivo sviluppare il portafoglio di servizi nei Paesi di un'area con le altissime potenzialità di crescita. Toni Purcaro è entrato a far parte di DEKRA nel 2010 come Amministratore Delegato di Dekra Consulting Italy e dal 2014 guida con successo Dekra Italia.

In questo periodo ha non solo contribuito al progetto organizzativo "One Dekra" in Italia, creando le condizioni aziendali per aumentare la crescita e la redditività della brench nazionale, ma ha posizionato Dekra Italia come uno dei principali stakeholder per la sicurezza. Oggi il Gruppo Dekra è presente in oltre 55 Paesi con 43.000 dipendenti che si occupano costantemente di sicurezza, qualità e sostenibilità.