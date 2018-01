Immatricolazioni auto: a dicembre -3,17% rispetto allo scorso anno

Diminuisce il numero delle immatricolazioni auto nel mese di dicembre. Nell'ultimo mese dell'anno appena concluso, la Motorizzazione ha immatricolato 121.100 autovetture, registrando una variazione del -3,17% rispetto allo stesso periodo del 2016, durante il quale ne furono immatricolate 125.062 (nel mese di novembre 2017 sono state invece immatricolate 156.700 autovetture, con una variazione di +7,04% rispetto a novembre 2016, durante il quale ne furono immatricolate 146.397).

Nello stesso periodo di dicembre 2017 sono stati registrati 355.863 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -10,41% rispetto a dicembre 2016, durante il quale ne furono registrati 397.212 (nel mese di novembre 2017 sono stati invece registrati 388.346 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -5,79% rispetto a novembre 2016, durante il quale ne furono registrati 412.194).

Nel mese di dicembre il volume globale delle vendite (476.963 autovetture) ha dunque interessato per il 25,39% auto nuove e per il 74,61% auto usate. Nel periodo gennaio-dicembre 2017 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.970.497 autovetture, con una variazione di +7,92% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2016, durante il quale ne furono immatricolate 1.825.892. Nello stesso periodo di gennaio-dicembre 2017 sono stati registrati 4.575.981 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -3,08% rispetto a gennaio-dicembre 2016, durante il quale ne furono registrati 4.721.576.

