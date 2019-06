Ducati e IAAD organizzano la prima summer class "Ducati Design Experience"

Ducati e IAAD (Italian University for Design) presentano la prima edizione della "Ducati Design Experience", una full immersion formativa che, dal 15 al 26 luglio 2019, porterà i partecipanti nel mondo delle Rosse di Borgo Panigale, sotto la guida di professionisti Ducati e docenti di IAAD.



Dodici giorni dedicati a Ducati e al suo inconfondibile stile, caratterizzati da conferenze, workshop ed esperienze da vivere in prima persona. I partecipanti saranno coinvolti in un viaggio all'interno del brand che, passo dopo passo, permetterà loro di apprezzare i valori fondamentali dell'Azienda ed entrare a far parte del processo di creazione di tutti i prodotti Ducati.



Il percorso sarà suddiviso in tre momenti: esplorare, scoprire e creare. All'interno di ogni modulo sono previsti momenti formativi nella sede IAAD di Bologna e workshop in Azienda. Gli iscritti avranno anche la possibilità esclusiva di entrare nel Centro Stile Ducati e studiare lo sviluppo completo del design di una moto.



Ai partecipanti, divisi in team, saranno assegnati progetti da sviluppare in diversi ambiti. Il corso infatti non toccherà solo il mondo moto, ma tutto l'universo che ruota attorno a un brand come Ducati, immaginando nuovi prodotti, modelli di business e opportunità. I risultati finali saranno presentati a una Design Committee composta da esperti del mondo Ducati e IAAD.



La summer class è pensata per studenti e giovani professionisti che vogliono approfondire il proprio percorso di formazione in un contesto d'eccellenza e internazionalità come quello di Ducati. Tutti i corsi saranno tenuti in lingua inglese.



Le iscrizioni alla summer class "Ducati Design Experience" sono già aperte e chiuderanno il 20 giugno. Per informazioni sui criteri e le procedure di ammissione al corso è possibile scaricare la brochure o scrivere a summerclass@iaad.it.