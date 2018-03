Ducati: inaugurato a Madrid il Flagship Store più grande in Spagna

Ducati apre a Madrid un nuovo store, il più grande in Spagna, con una superficie coperta di 1.600 mq, dedicati esclusivamente alle moto di Borgo Panigale. Il nuovo punto di riferimento per i Ducatisti della capitale spagnola, vero e proprio flagship store per Ducati, dispone di ampi e prestigiosi spazi, destinati sia alla vendita di moto, abbigliamento e accessori, sia alla prestazione di servizi e assistenza post-vendita.



Ducati Madrid, situato in via Pedro Villar n.8, si trova in una posizione strategica e prestigiosa al tempo stesso, facilmente raggiungibile dal centro storico della città. Nelle diverse aree realizzate all’interno del nuovo store, è possibile trovare tutta la nuova gamma Ducati e Scrambler ® , oltre a un ampio spazio riservato all’usato certificato Ducati, così come una vasta area dedicata ad abbigliamento e accessori. Il servizio post-vendita è una priorità per Ducati Madrid, e lo conferma la grande officina realizzata per questa struttura, che dispone di tutte le tecnologie più avanzate per gestire al meglio le moto che le verranno affidate dai Ducatisti della capitale spagnola.

Il grande evento inaugurale

Nella tarda serata di giovedì 22 marzo il Ducati Store Madrid ha aperto i battenti con un grande evento inaugurale, al quale ha voluto essere presente personalmente anche Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding. Altro ospite d’eccezione, per questa serata di inaugurazione, il pilota ufficiale del Ducati Team, Jorge Lorenzo, che ha raggiunto lo store alla guida di una bellissima Panigale V4, affiancato da Claudio Domenicali, a sua volta in sella ad un Monster 821. Molti altri gli ospiti, i VIP e i giornalisti presenti, che hanno animato una serata nel tipico stile della movida madrilena, ufficializzando l’apertura di questo nuovo prestigioso punto di riferimento per i motociclisti spagnoli.