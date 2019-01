Ducati World 2019, a Mirabilandia aprono le montagne russe della passione

Mirabilandia per Pasqua 2019 vedrà il completamento ufficiale del Ducati World: 35.000 mq all’interno del parco emiliano dedicati al mondo della passione. A tutti gli effetti arriverà un nuovo cuore pulsante del divertimento, il Superbike Race Rollercoster.

Ducati World, il primo al mondo nei parchi: a Mirabilandia

Quest’anno sarà ufficialmente conclusa la prima area tematica nel mondo ispirata a un brand motociclistico. Sarà nella Motor Valley. La Ducati Experience offrirà ai turisti simulatori con realtà virtuali, aree di ristoro a tema, store per acquistare gli accessori Ducati… ma non solo. L’attrazione protagonista della Ducati World quest'anno come già anticipato mesi indietro sarà un rollercoaster interattivo, a base di adrenalina e velocità. Unico e coinvolgente, il tracciato è stato studiato per far sentire il passeggero un vero pilota: darà l’occasione di provare l’esperienza alla guida di una Ducati Panigale V4.

Mirabilandia: il superbike Race rollercoster del Ducati World

Si potranno scegliere tra due diversi binari paralleli - lungo ognuno 550 metri - , così da sentirsi in una reale sfida in pista. I mezzi saranno contemporaneamente 12 per ogni tempo, per un totale di 24 persone a bordo, grandi e piccini: potranno addirittura gestire la frenata e l’accelerazione del proprio mezzo. La velocità massima del resto è di circa 60 km/h ( accelerazione massima di 1,2 g): saranno la possibilità di controllo e la reattività del motore elettrico a rendere l’esperienza entusiasmante. Inoltre, ogni pagante avrà un display davanti con cui vedere in diretta velocità accelerazione e tempo di gara. Alla fine del percorso, ai "box", sarà un tabellone riassuntivo a proclamare i migliori piloti del giorno, del mese e dell'anno.