Beccato a 917 km/h dall'autovelox: è un errore ma la multa si paga lo stesso

Per le vie di Auderghem, comune belga di poco meno di 30mila abitanti situato nella regione di Bruxelles-Capitale, dev'esserci un razzo che sfreccia per le strade. Almeno questo è quello che si potrebbe dedurre dopo che un autovelox ha immortalato un automobilista alla folle velocità di 917 km/h.

Come avrete capito, si tratta chiaramente di un errore dello strumento di rilevazione della velocità. Il malcapitato conducente, infatti, aveva di poco superato il limite dei 70 km/h previsto sul tratto di strada in questione. Per questa infrazione ha già pagato un verbale di quasi 100 euro ma la vera beffa è che per fare ricorso potrebbe arrivare a spenderne fino a 1500.

Questa notizia di 'colore', che inizialmente può strappare un sorriso, riaccende inevitabilmente il dibattito sulla questione autovelox e sulla loro reale affidabilità: a tutte le latitudini gli occhi elettronici incaricati di rilevare la velocità si sono dimostrati attendibili fino ad un certo punto. Non è certo la prima volta che vengono registrate velocità impossibili per dei normali automezzi e questo lascia sorgere parecchi dubbi anche sull'effettiva buona fede delle amministrazioni locali, che spesso si avvalgono di questo strumento per rimpinguare le casse comunali.