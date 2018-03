Euro Repar Car Service apre le sue prime officine in Turchia

Euro Repar Car Service, il marchio mondiale di Groupe PSA specializzato nella manutenzione e riparazione automobilistica multimarca, ha aperto le sue prime officine in Turchia. La prima officina è stata inaugurata l'8 marzo 2018 alla presenza di Christophe Musy, Direttore di PSA Aftermarket, Delphine Lafon-Degrange, Direttrice della Business Unit Independent Aftermarket, Olivier Gandolfo, Direttore Ricambi e Servizi della regione Medio Oriente Africa e Michel Furth, Direttore Ricambi e Servizi Turchia.

E' la seconda officina aperta nel paese, dopo quella di Ankara lo scorso dicembre. La rete Euro Repar Car Service è composta da officine di fiducia, gestite da squadre di professionisti esperti, in grado di svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su veicoli di tutti i marchi. Oggi conta più di 3 000 officine in Europa, di cui più oltre 1400 in Francia e 300 in Germania.

Si diffonde rapidamente all'estero, soprattutto nella regione Medio Oriente e Africa, ad esempio in Tunisia o, più di recente, in Algeria. Si prefigge l'obiettivo di superare le 10000 officine entro il 2021. L'Italia è il secondo paese dopo la Francia per numerosità della rete, con quasi 400 officine. Il numero è in costante crescita (si prevedono 900 officine nel 2021) grazie alla stretta collaborazione con il marchio di ricambi Eurorepar il cui rapporto qualità/prezzo soddisfa le attese dei clienti possessori di auto di tutte le marche.

La rete Euro Repar Car Service offre un servizio completo che comprende ora anche gli pneumatici grazie alla linea Reliance di Eurorepar. L'apertura favorirà anche la commercializzazione in Turchia della gamma di ricambi multimarca Eurorepar e il suo adattamento al mercato turco.