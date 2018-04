Fabio Rovazzi, tifoso in più di Fiat Torino: Milano si tinge ancora di "giallo"

Dopo il successo dell'evento "Pandemonio", Milano si tinge nuovamente di giallo in occasione dell'incontro tra la Fiat Torino e la EA7 Emporio Armani Milano. Prima della partita, in programma dopodomani alle 17.45 sul parquet del Mediolanum Forum di Assago, Fabio Rovazzi riceverà dal capitano Peppe Poeta la canottiera gialla della Fiat Torino. Il poliedrico artista, poi, accoglierà gli atleti in campo subito dopo il riscaldamento e darà loro il cinque in attesa dell'inizio della gara, con il suo consueto stile ironico e divertente.

Un connubio davvero unico quello tra Fabio Rovazzi e gli atleti della Fiat Torino, ma anche un legame speciale per la gamma Fiat. Da Panda City Cross a Tipo, l'auto ufficiale del basket torinese, le automobili Fiat rappresentano le compagne di viaggio ideali per passare dalle strade cittadine ai percorsi più impegnativi, sino a lunghi viaggi in autostrada, in grado di rispondere a tutte le esigenze dei diversi clienti.

Nei primi mesi del 2018 Panda e Tipo sono le auto più venute dei rispettivi segmenti, la prima con oltre 35 mila unità, la seconda con oltre 16 mila immatricolazioni. Due modelli protagonisti del mercato che come Fabio Rovazzi e la Fiat Torino rappresentano la voglia di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Tutti i fan presenti domenica al Mediolanum Forum di Assago potranno vivere questo momento speciale, e per l'occasione fotografare insieme i beniamini del basket con Fabio Rovazzi, un artista in grado di calamitare l'attenzione di tutte le generazioni. Basti pensare che "Pandemonio" ha realizzato oltre 2,3 milioni di visualizzazioni sui social, tra Instagram, YouTube e Facebook, e nel corso dell'evento Fabio Rovazzi, in poco più di un'ora, ha firmato oltre cinquecento autografi e ha posato per altrettanti selfie con i fan presenti in Piazza XXV Aprile.