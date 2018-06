Fatturazione elettronica, una vera rivoluzione: come funziona la "e-fattura"

Tra i metodi di pagamento accettati per dedurre i costi di acquisto di benzina e gasolio e per detrarre l'Iva, la scheda carburante (entrata per la prima volta in circolazione 41 anni fa) si prepara ad andare in pensione e con essa anche il contante. Il testimone passa dunque a più moderni sistemi telematici di acquisto e certificazione, come pagamenti tracciabili - bonifico, addebito sul conto corrente e carte di debito, di credito e prepagate - e fatturazione elettronica.

Un obbligo, quello della cosiddetta 'e-fatturazione', che per i benzinai non scatterà più dal 1° luglio 2018, come inizialmente previsto dalla legge di bilancio, ma dal 1° gennaio 2019, come annunciato ieri dopo l'incontro tra i gestori e il ministro Luigi Di Maio.

Cos'è e come funziona la fatturazione elettronica

In cosa consiste quella che è già stata definita una vera rivoluzione per le imprese? Soldo, il sistema di carte prepagate smart per aziende, ha realizzato un vademecum con tutto quello che è necessario sapere e le soluzioni da adottare per non arrivare impreparati alla scadenza (seppur rinviata).