FCA Heritage a Techno Classica con Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth

Al via, presso la Fiera di Essen, la 30esima edizione di Techno Classica, pronta ad accogliere appassionati ed espositori - ben 1.250 provenienti da trenta nazioni diverse - in più di 20 padiglioni dislocati su 120.000 metri quadri di area espositiva. Alla prestigiosa rassegna partecipa nuovamente FCA Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi italiani di FCA.

Il pubblico potrà ammirare alcuni esemplari storici dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth, tutti coupé prodotti dai rispettivi marchi in piccola serie. Accanto a queste rarità, modelli di attuale produzione che hanno tratto ispirazione e legittimità dalla gloriosa storia del proprio marchio di appartenenza: l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, un concentrato di preziosità tecniche e prestazionali, insieme alla vettura che ha realizzato il giro record sul circuito del Nürburgring. Stelvio Quadrifoglio ha infatti conquistato il titolo di SUV più veloce del mondo percorrendo gli oltre 20 chilometri della Nordschleife (anello nord) in 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi.

Reloaded by Creators

Technoclassica segna anche il debutto in Germania di "Reloaded by Creators", il progetto che si occupa di proporre in vendita un numero limitato di vetture storiche che, dopo la valutazione e il restauro, vengono riproposte sul mercato possono tornare al loro antico splendore grazie al lavoro effettuato direttamente dal costruttore.

Selenia Classic

Un'ulteriore novità per il mercato tedesco è costituita dalla nuova linea di oli motore Selenia Classic: una gamma di lubrificanti che combina l'utilizzo delle moderne tecnologie con la passione per le auto d'epoca e le grafiche delle storiche lattine dell'Olio Fiat e Selenia Alfa Romeo. Realizzati in collaborazione con Petronas, i nuovi olii motore Selenia Classic saranno in vendita presso la Rete Autorizzata del Gruppo FCA.