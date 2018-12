FCA: il progetto internazionale TechPro2 compie dieci anni

Il progetto internazionale TechPro2 compie dieci anni. Gestito originariamente da Mopar - il marchio post-vendita di Fiat Chrysler Automobiles per i servizi, l'assistenza, il customer care, i ricambi Originali e gli Accessori Autentici - in collaborazione con il Centro Nazionale Opere Salesiane-Formazione Aggiornamento Professionale (CNOS-FAP), TechPro2 è un programma di sviluppo professionale e allo stesso tempo una missione sociale, pensato per offrire un'opportunità ai giovani che hanno terminato la scuola dell'obbligo e che spesso provengono da situazioni socialmente disagiate o da problematici quartieri urbani.

Nel 2011 anche i segmenti dei mezzi industriali (quali, tra gli altri, veicoli commerciali e macchine agricole, successivamente riuniti nel gruppo CNH Industrial) sono entrati a far parte dell'iniziativa, introducendo programmi specifici ed estendendo così le conoscenze e le competenze dal settore automotive a quello delle macchine da lavoro. Nato da un'iniziativa italiana, oggi TechPro2 è attivo con oltre 60 sedi scolastiche nel mondo: dall'Argentina alla Cina, dall'India all'Etiopia ma anche in Europa, dalla Polonia all'Italia.

Francia ultima nazione aderente al progetto

Ultima nazione in ordine di tempo a entrare a fare parte della grande famiglia TechPro2 è la Francia, dove da luglio sono operative sette sedi che nei prossimi tre anni prepareranno oltre 200 studenti. Nei dieci anni di attività sono quasi 13 mila i giovani che hanno partecipato a TechPro2 con 380 mila ore di formazione e 6.500 stage presso le reti assistenziali di FCA e CNH Industrial. TechPro2 non si ferma a questi risultati e prosegue verso nuovi obiettivi: recentemente FCA ha ampliato l'offerta all'area dell'accettazione per la formazione di Consulenti del Servizio e ha avviato un corso per la figura di Racing Team Technician, in collaborazione con Abarth.

Crescita e formazione

In TechPro2 convergono e si amalgamano gli obiettivi di due realtà internazionali e globali come FCA e CNH Industrial, con quelli formativi promossi da CNOS-FAP che si pongono come priorità la formazione e la crescita dei giovani. In pratica, TechPro2 è un programma che consegna ai giovani un progetto di vita: ciò significa dare alle nuove generazioni opportunità di crescita serie e strutturate, che consentano ai ragazzi di progettare un futuro fatto di lavoro. Allo stesso tempo costituisce un bacino potenziale di risorse altamente qualificate per i ruoli richiesti dalla Rete Assistenziale.

Teoria e pratica per sviluppare competenze

Gli obiettivi del progetto vengono raggiunti attraverso il reperimento, la formazione e l'inserimento nel mondo professionale di giovani tramite un percorso che prevede sia l'insegnamento teorico sia esperienze pratiche presso le aule dei centri di formazione professionale dei Salesiani, oltre che stage presso le Officine Autorizzate. I laboratori sono progettati e allestiti da FCA e CNH Industrial in conformità a normative che le due aziende applicano alle proprie reti. Inoltre gli stage presso officine assistenziali, permettono ai giovani di sviluppare solide competenze tecnico-professionali e al tempo stesso vivere importanti esperienze sul campo. Grazie a queste opportunità offerte dal programma TechPro2, diventa facilmente disponibile la manodopera altamente specializzata necessaria alle attività aziendali. Nel 2019 si svolgeranno altri importanti eventi, tra cui una nuova edizione dei "TechPro2 Award": attraverso una prova scritta (questionario tecnico), una prova orale relativa alla figura dell'accettatore (colloquio cliente-accettatore) e una prova pratica (diagnosi e riparazione di un guasto simulato), ogni Paese premierà alcuni ragazzi tra i più meritevoli.