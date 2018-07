Ferrari e Fca, cda d'urgenza per la successione a Marchionne

Si terrà oggi un Consiglio di amministrazione di Ferrari per la nomina del successore di Sergio Marchionne ai vertici della Rossa e il candidato scelto per la carica di amministratore delegato sarebbe Louis Carey Camilleri, già membro del Consiglio e presidente del board di Philip Morris International. Lo scrive Automotive News Europe aggiungendo che la posizione di presidente di Ferrari, sempre occupata da Marchionne, dovrebbe passare a John Elkann.

La testata specializzata riferisce inoltre che sarebbe anticipato ad oggi il vertice di Fiat Chrysler Automobiles - in calendario per lunedì - che potrebbe affrontare la ridistribuzione delle deleghe attribuite a Marchionne, in convalescenza dopo un intervento alla spalla subìto a inizio mese.