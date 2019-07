Per il GP di Monza torna a Milano il Ferrari Store City Race

In occasione del GP di Monza torna a Milano il Ferrari Store City Race, un Village in via Berchet all’insegna della passione per il motorsport con tantissime attività per tifosi di tutte le età.

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre il Ferrari Store ospiterà incontri, simulazioni di racing e sessioni di training per far vivere a tutti i ferraristi delle giornate da campioni. Tante le iniziative offerte ai più piccoli, come mini circuiti, videogiochi e workshop creativi. E quest’anno un’esposizione esclusiva porterà lo spirito racing di Ferrari nella vicina Galleria Vittorio Emanuele II.