Fiat e Lancia, pioggia di incentivi: a maggio arrivano gli "Imperdibili 100"

Esordisce solo per il mese di maggio una nuova e irrinunciabile iniziativa targata Fiat e Lancia: a disposizione dei clienti, infatti, un incentivo complessivo di 100 milioni di Euro.

L'operazione è denominata "Imperdibili100" e introduce, oltre alla possibilità di accedere a una proposta speciale, anche un nuovo finanziamento con la possibilità di iniziare a pagare la propria vettura a partire da gennaio 2019 senza versare alcun anticipo. Questa iniziativa permetterà a tutti gli italiani di mettersi alla guida di una Fiat Panda in pronta consegna all'incredibile prezzo di 7.400 Euro e di una Lancia Ypsilon a 8.950 euro.

Incentivi validi su tutta la gamma Fiat

Ma non solo, "Imperdibili100" coinvolge tutta la gamma Fiat: infatti è possibile acquistare la 500L, modello da cinque anni consecutivi stabilmente al vertice del proprio segmento in Europa, a 13.500 Euro; Fiat Tipo 5 porte da 12.500 Euro con tutti gli optional in omaggio, Fiat Punto a partire da 8.200 Euro, Qubo a 10.250 Euro e Doblò a 13.950. Il crossover Made in Italy 500X è disponibile a partire da 15.500 Euro, mentre l'iconica 500 è offerta a 9.990 Euro. Sulla famiglia 500 al completo è comunque possibile optare anche per il finanziamento "Galaxy4U", sviluppato da FCA Bank che offre in omaggio il Samsung Galaxy S9, il nuovo smartphone appena lanciato sul mercato. Inoltre solo a maggio, sempre per la gamma Fiat e Lancia Ypsilon i modelli ad alimentazione GPL saranno disponibili allo stesso prezzo del benzina, un'altra dimostrazione concreta dell'attenzione del Gruppo al rinnovo del parco circolante.

Rovazzi ancora testimonial

Per questa iniziativa speciale è stata sviluppata una nuova campagna di comunicazione, dove Fabio Rovazzi, in veste di direttore d'orchestra che dirige la colonna sonora dello spot, a un certo punto si rende conto dell'eccezionalità della proposta e interrompe l'orchestra stessa per chiedere se è vero quello che ha sentito: "100 milioni di Euro". Una gag divertente e allo stesso tempo capace di attirare l'attenzione, trasmettendo i contenuti in modo chiaro ma allo stesso vivace e poliedrico.

Porte aperte nei weekend di maggio

Inoltre, in tutte le concessionarie Fiat e Lancia a maggio, per l'occasione, sono previsti due "porte aperte" nei fine settimana dal 12 e 13 maggio e 26 e 27 maggio. Un modo ulteriore per scoprire da vicino i vantaggi di un'offerta che consente di acquistare la propria auto subito e di pagare da gennaio 2019.