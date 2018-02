Fiat Music torna a Sanremo dopo il successo dello scorso anno

Fiat Music, dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Casa Sanremo con protagonista Red Ronnie e il road show che ha dato la possibilità a giovani talenti musicali di far conoscere la propria musica al grande pubblico. E ogni sera sul palco di Fiat Music si esibiranno artisti affermati e giovani promesse rendendo imperdibile l'appuntamento quotidiano che sarà trasmesso dal 7 all'11 febbraio, dalle 20 alle 21, sulla pagina ufficiale www.facebook.com/FiatMusicTour.

In ciascuna serata, dunque, si alterneranno i gruppi che hanno preso parte alla scorsa edizione dello show - tra cui la vincitrice Roberta Finocchiaro, la band "I tre terzi" e Amanda Vitale - e i migliori talenti che avranno superato le selezioni presso il Fiat Music Studio, l'originale studio musicale itinerante presente a Casa Sanremo, luogo di aggregazione per eccellenza di tutti i giornalisti, artisti e addetti ai lavori che vi confluiscono per il Festival della Canzone Italiana.

Le audizioni si svolgeranno dal 6 al 10 febbraio, con orario 11-13 e 15-17 e saranno trasmesse in diretta sui canali social del progetto. Nella lounge di CasaSanremo in perfetta sintonia con le giovani promesse della musica italiana, sarà esposta l'auto ideale per i Millenials attenti alla tecnologia e sempre connessi: la nuova 500 Mirror, che offre di serie il sistema Uconnect 7" HD LIVE con predisposizione al Apple Apple CarPlayTM e compatibilità Android Auto.

Tutto è pronto quindi per vivere le emozioni di Fiat Music, il format che è stato fin da subito un successo. Nelle due precedenti edizioni si sono registrate oltre 3.000 candidature on line, quasi 800 audizioni presso gli show room Fiat sul territorio nazionale, più di 95 esibizioni dal vivo degli artisti selezionati e dirette da Sanremo, Venezia, Torino e da Collisioni, il famoso Festival Agri-Rock di Barolo (CN).